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Формирование нового правительства
2020-01-17T14:14+0300
https://ria.ru/20200117/1563540589.html
Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу
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РИА Новости

Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу

13:51 17.01.2020 (обновлено: 14:14 17.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ушедший в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу, отметив, что они ориентировались на выполнение поставленных задач, по его словам, многое получилось, а каждый член кабмина исключительно добросовестно трудился на своем посту.
"Правительство в настоящий момент находится в отставке, все присутствующие исполняют свои обязанности. И я, как бывший председатель правительства, прежде всего, конечно, хочу всех вас, дорогие коллеги, поблагодарить за совместную работу", - заявил Медведев на встрече нового председателя правительства Михаила Мишустина с членами ушедшего в отставку кабмина.
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
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Он отметил, что с кем-то из членов кабмина проработал в правительстве почти 8 лет - все время на посту премьера, с кем-то работал поменьше - уже в составе второго правительства.
"Но хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны", - подчеркнул экс-глава кабмина.
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевРоссияПолитика
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