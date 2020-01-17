В партии Порошенко прокомментировали возможную отставку премьера

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Сопредседатель фракции Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Артур Герасимов считает, что заявление премьер-министра Украины Сопредседатель фракции Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Артур Герасимов считает, что заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке связано с его высказываниями о некомпетентности президента Владимира Зеленского

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Премьер-министр Гончарук не нашел времени для того, чтобы пообщаться с народными депутатами. Но, что интересно, Гончарука, возможно, отправят в отставку не потому, что экономика находится в очень плохом состоянии, а потому, что он честно заявил, что президент Зеленский некомпетентен и не готов управлять страной", - приводит слова Герасимова пресс-служба партии.

Парламентарий подчеркнул, что некомпетентность Зеленского несет угрозу национальной безопасности государства и стабильности экономической ситуации. "Некомпетентный президент, правительство - это большая угроза для страны. Именно поэтому и Оман, и ситуация со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины", и ситуация в экономике, и эти пленки, подчеркивают только одно - что некомпетентная власть уже толкает Украину в пропасть", - сказал Герасимов.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.