Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД

"Ситуация в Ливии вызывает обоснованную озабоченность и у нас, и у Анкары. Как уже было упомянуто, эта тема обсуждалась в ходе целого ряда двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, включая визит президента Российской Федерации В.В. Путина в Турцию 8 января. Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии. Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране", - говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.