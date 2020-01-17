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Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД
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РИА Новости

Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД

13:41 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ готова к дальнейшим контактам и координации усилий с Турцией для продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в Ливии, заявили в МИД РФ.
"Ситуация в Ливии вызывает обоснованную озабоченность и у нас, и у Анкары. Как уже было упомянуто, эта тема обсуждалась в ходе целого ряда двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, включая визит президента Российской Федерации В.В. Путина в Турцию 8 января. Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии. Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране", - говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Вчера, 11:35
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
ИноСМИ. Серьезно
Ливия и отношения РФ с Турцией: как нам удалось не поссориться?
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Халифа ХафтарМИД РФЛивияТурцияООНРоссияВ мире
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