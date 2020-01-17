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Культура
2020-01-17T15:33+0300
https://ria.ru/20200117/1563539477.html
Друзья и коллеги поздравляют Игоря Николаева: композитору 60!
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РИА Новости

Друзья и коллеги поздравляют Игоря Николаева: композитору 60!

15:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкПевец Игорь Николаев
Певец Игорь Николаев
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российскому композитору и певцу Игорю Николаеву сегодня исполнилось 60 лет. Коллеги и друзья поздравляют в сети автора хитов "Выпьем за любовь", "Звездопад", "Малиновое вино" и многих других.

Игорь Крутой

"Мой Друг! Будь здоров и счастлив долгие годы. Продолжай творить и радовать людей. Заполненных тебе залов, прекрасных мелодий и потрясающих рифм".
Игорь Крутой
композитор

Филипп Киркоров

С 60-летием! Таких, как ты, мало. Очень дорожу нашей дружбой. Твори и получай удовольствие от музыки! Пусть вдохновение отражается в твоих прекрасных шедеврах! Радуй нас своим талантом, это особенный дар - ведь твоя душа играет и поет всегда affettuosso (ит. — "душевный, ласковый, нежный". — Прим.ред.)".

Филипп Киркоров
певец

Максим Галкин

"Дорогой Игорь! Гений, друг, крестный. Будь счастлив, весел, легок. Твори. Дерзай. Люби. Мы рядом".
Максим Галкин
телеведущий, пародист

Валерия

"Игорь, дорогой, С днем рождения! Сколько гениальных песен тобой написано, сколько еще их будет впереди. Неиссякающего тебе вдохновения, любви, семейного счастья и радости! P. S. А песню жду".
Валерия
певица

Александр Буйнов

"Ну что, "Аргентина —Ямайка —6:0!" Подравляем композитора, исполнителя, поэта и просто хорошего парня Игоря Николаева с юбилеем! Игорь,ты по жизни счастливый, позитивный человек и люди,которые тебя окружают, получают радость от общения с тобой".
Александр Буйнов
певец

Кристина Орбакайте

"С днем рождения, с юбилеем, наш Моцарт! Дружба, сотрудничество и праздники с тобой бесценны. Такой заряд таланта и юмора большая редкость, будь счастлив, дорогой друг".
Кристина Орбакайте
певица

Стас Михайлов

"Игорь, дорогой, поздравляю с юбилеем! Здоровья, счастья, радости жизни, побольше позитива, светлых и теплых людей в твоей жизни. Ты заслуживаешь этого".

Наташа Королева

"С днем рождения, Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее".
Наташа Королева
эстрадная певица

Валерий Сюткин

"С днем рождения, Игорь!"
Валерий Сюткин
музыкант

Иосиф Пригожин

"Дорогой Игорь! С юбилеем тебя! Будь всегда полон творческих и физических сил. Здоровья и удачи".
Иосиф Пригожин
продюсер
1120014
КультураМузыкаНовости культурыВалерий СюткинИосиф ПригожинИгорь КрутойСтас МихайловКристина ОрбакайтеВалерия (Алла Перфилова)Максим ГалкинАлександр БуйновФилипп КиркоровИгорь НиколаевНаташа Королева (Наталия Порывай)
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