Друзья и коллеги поздравляют Игоря Николаева: композитору 60!

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российскому композитору и певцу Игорю Николаеву сегодня исполнилось 60 лет. Коллеги и друзья поздравляют в сети автора хитов "Выпьем за любовь", "Звездопад", "Малиновое вино" и многих других.
Игорь Крутой
"Мой Друг! Будь здоров и счастлив долгие годы. Продолжай творить и радовать людей. Заполненных тебе залов, прекрасных мелодий и потрясающих рифм".
Филипп Киркоров
С 60-летием! Таких, как ты, мало. Очень дорожу нашей дружбой. Твори и получай удовольствие от музыки! Пусть вдохновение отражается в твоих прекрасных шедеврах! Радуй нас своим талантом, это особенный дар - ведь твоя душа играет и поет всегда affettuosso (ит. — "душевный, ласковый, нежный". — Прим.ред.)".
Максим Галкин
"Дорогой Игорь! Гений, друг, крестный. Будь счастлив, весел, легок. Твори. Дерзай. Люби. Мы рядом".
Валерия
"Игорь, дорогой, С днем рождения! Сколько гениальных песен тобой написано, сколько еще их будет впереди. Неиссякающего тебе вдохновения, любви, семейного счастья и радости! P. S. А песню жду".
Александр Буйнов
"Ну что, "Аргентина —Ямайка —6:0!" Подравляем композитора, исполнителя, поэта и просто хорошего парня Игоря Николаева с юбилеем! Игорь,ты по жизни счастливый, позитивный человек и люди,которые тебя окружают, получают радость от общения с тобой".
Кристина Орбакайте
"С днем рождения, с юбилеем, наш Моцарт! Дружба, сотрудничество и праздники с тобой бесценны. Такой заряд таланта и юмора большая редкость, будь счастлив, дорогой друг".
Стас Михайлов
"Игорь, дорогой, поздравляю с юбилеем! Здоровья, счастья, радости жизни, побольше позитива, светлых и теплых людей в твоей жизни. Ты заслуживаешь этого".
Наташа Королева
"С днем рождения, Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее".
Валерий Сюткин
"С днем рождения, Игорь!"
Иосиф Пригожин
"Дорогой Игорь! С юбилеем тебя! Будь всегда полон творческих и физических сил. Здоровья и удачи".