Друзья и коллеги поздравляют Игоря Николаева: композитору 60!

С 60-летием! Таких, как ты, мало. Очень дорожу нашей дружбой. Твори и получай удовольствие от музыки! Пусть вдохновение отражается в твоих прекрасных шедеврах! Радуй нас своим талантом, это особенный дар - ведь твоя душа играет и поет всегда affettuosso (ит. — "душевный, ласковый, нежный". — Прим.ред.)".