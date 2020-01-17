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СМИ: в Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса
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РИА Новости

СМИ: в Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса

13:43 17.01.2020
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© Фото : Александр АндреевБангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Второй случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.
По данным местного минздрава, инфицирование было подтверждено у 74-летней женщины из Китая, которая была помещена в карантин и находилась под наблюдением с понедельника после прибытия в Таиланд.
Ранее министерство сообщило о первом подтвержденном случае заражения на территории страны. Заболевшей стала 61-летняя китаянка из города Ухань в центральной части КНР. Как отмечалось, женщину уже удалось вылечить, и она была отправлена на родину.
Власти Таиланда рассказали о введении в аэропортах страны проверок туристов, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. К 17 января два человека, заболевшие им в городе Ухань, скончались, еще 40 болеют, а несколько сотен — под наблюдением.
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