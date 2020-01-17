СМИ: в Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Второй случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.

По данным местного минздрава, инфицирование было подтверждено у 74-летней женщины из Китая, которая была помещена в карантин и находилась под наблюдением с понедельника после прибытия в Таиланд.

Ранее министерство сообщило о первом подтвержденном случае заражения на территории страны. Заболевшей стала 61-летняя китаянка из города Ухань в центральной части КНР. Как отмечалось, женщину уже удалось вылечить, и она была отправлена на родину.

Власти Таиланда рассказали о введении в аэропортах страны проверок туристов, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах.