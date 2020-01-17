Эколог рассказал, какие сувениры сделают из главной кремлевской елки

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Из ствола главной кремлевской елки изготовят магниты, брелоки и подвески, которые раздадут молодожёнами, школьникам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости член Центрального совета Из ствола главной кремлевской елки изготовят магниты, брелоки и подвески, которые раздадут молодожёнами, школьникам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что из древесины главной кремлевской елки изготовят сувениры. Ночью все работы по демонтажу елки были завершены, добавила Крылова.

"В этом году мы выбрали тему любви: любви к семье, детям и, конечно же, природе, и из ствола главной ели страны изготовим сувениры в виде сердец: магниты, брелоки, подвески", - сказал Усманов.

Он уточнил, что такие сувениры планируется раздавать молодожёнам во Дворцах бракосочетания и ЗАГСах Москвы.

"Вместе с сувениром молодая семья получит саженец кремлёвской ёлки, чтобы вырастить своё семейное дерево", - добавил эколог.

Памятные значки и медали из ствола новогодней ели получат также школьники, участвующие в экологических мероприятиях. Сувениры вручат и ветеранам Великой Отечественной войны.

"Нам хочется, чтобы сувениры из ствола новогодней кремлёвской ели напоминали людям, как важно в наше время любить и заботиться не только друг о друге, но и об окружающей нас природе", - отметил Усманов.

Он также рассказал, что из шишек елки добудут семена, их поместят в экокубы. "И ребятишки по всей стране их будут выращивать. Мы вырастим сотни тысяч ёлочек по всей стране", - отметил эколог.