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2020-01-17T13:23+0300
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Эколог рассказал, какие сувениры сделают из главной кремлевской елки
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РИА Новости

Эколог рассказал, какие сувениры сделают из главной кремлевской елки

13:23 17.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтвол срубленной ели
Ствол срубленной ели
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ствол срубленной ели. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Из ствола главной кремлевской елки изготовят магниты, брелоки и подвески, которые раздадут молодожёнами, школьникам и ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.
Ранее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что из древесины главной кремлевской елки изготовят сувениры. Ночью все работы по демонтажу елки были завершены, добавила Крылова.
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"В этом году мы выбрали тему любви: любви к семье, детям и, конечно же, природе, и из ствола главной ели страны изготовим сувениры в виде сердец: магниты, брелоки, подвески", - сказал Усманов.
Он уточнил, что такие сувениры планируется раздавать молодожёнам во Дворцах бракосочетания и ЗАГСах Москвы.
"Вместе с сувениром молодая семья получит саженец кремлёвской ёлки, чтобы вырастить своё семейное дерево", - добавил эколог.
Памятные значки и медали из ствола новогодней ели получат также школьники, участвующие в экологических мероприятиях. Сувениры вручат и ветеранам Великой Отечественной войны.
"Нам хочется, чтобы сувениры из ствола новогодней кремлёвской ели напоминали людям, как важно в наше время любить и заботиться не только друг о друге, но и об окружающей нас природе", - отметил Усманов.
Он также рассказал, что из шишек елки добудут семена, их поместят в экокубы. "И ребятишки по всей стране их будут выращивать. Мы вырастим сотни тысяч ёлочек по всей стране", - отметил эколог.
Хвою подарят животным в зоопарках, добавил он.
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