ВЦИОМ: о послании Путина в этом году знают больше людей, чем в прошлом

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. О послании Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина в этом году знают больше людей, чем годом ранее, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
"82% опрошенных сказали, что информированы о самом факте послания. В том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, когда общая доля информированных была 78%", - рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что 19% "внимательно слушали выступление президента в прямом эфире". Ещё 41% опрошенных узнали об основных идеях послания от журналистов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных телефонов. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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