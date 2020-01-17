ВЦИОМ: о послании Путина в этом году знают больше людей, чем в прошлом

"82% опрошенных сказали, что информированы о самом факте послания. В том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, когда общая доля информированных была 78%", - рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".