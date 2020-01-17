Жителя Петербурга подозревают в избиении шестилетней дочери

"В декабре прошлого года была госпитализирована шестилетняя девочка, на теле которой обнаружили ушибы. В отношении ее отца возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка", - сказал собеседник агентства.

По данным "Фонтанки", ребенок попал в больницу после того, как отец бил девочку палкой из-за проявления энуреза. В СМИ также сообщили, что отец заявил, что ребенок напоминает ему бывшую жену. Он хотел избавиться от девочки, но боялся, что при отказе от ребенка у него заберут детей от второго брака, отмечает "Фонтанка".