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Формирование нового правительства
2020-01-17T16:07+0300
https://ria.ru/20200117/1563537909.html
В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств
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РИА Новости

В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств

13:09 17.01.2020 (обновлено: 16:07 17.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
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Названы министры, которых в Госдуме критиковали чаще всего
В частности, речь шла о Министерстве здравоохранения. Во фракции ЕР партии отметили, что так называемая оптимизация здравоохранения привела к уменьшению доступности медпомощи, особенно в сельской местности и отдаленных районах.
"Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества", — заявил Неверов.
Он добавил, что остаются проблемы с оплатой труда медработников.
Критика прозвучала также в адрес Министерства культуры. Неверов отметил, что недостаточно делается для развития Домов культуры в малых городах и сельской местности, эффективность финансирования кинематографа вызывает вопросы.
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"Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию", — сказал политик.
Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению единороссов, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов.
Помимо этого, депутаты на встрече с Мишустиным рассказали о большом количестве обращений по поводу работы Министерства просвещения.

"Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и особенно школьного образования в целом", — пояснил Неверов.

Он подчеркнул, что все перечисленные вопросы — это то, о чем граждане регулярно пишут и рассказывают на личных приемах.
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Отставка правительства

В среду, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума — 383 депутата проголосовали за, 41 воздержался, против не выступил никто. После этого президент подписал указ о назначении.
О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
У меня вопрос к тебе. Смотрел ли ты целый день хотя бы одно заседание Госдумы в прямом эфире (посмотреть может каждый через интернет), чтобы увидеть и понять как она работает? Следил ли ты за процессом законотворческой деятельности хотя бы по одному законопроекту, во всех деталях, от его появления, движения по комитетам, проходения через чтения, и до принятия закона? Или ты дошагал до участка на выборах и теперь ждешь маны небесной, она не падает, и ты винишь в этом власть?
17 января, 13:30
ВИВасилий Иванов
6742135146
Странно. У депутатов есть претензии к работе министерств. А кто мешает "уважаемым" депутатам принять соответствующие законодательные меры, которые министерства обязаны выполнять? Или опять на волне хайпануть решили?
17 января, 13:14
Супер Марио
218720024
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