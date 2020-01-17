В "Единой России" рассказали о претензиях к работе четырех министерств

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
16 января, 12:22Названы министры, которых в Госдуме критиковали чаще всего
В частности, речь шла о Министерстве здравоохранения. Во фракции ЕР партии отметили, что так называемая оптимизация здравоохранения привела к уменьшению доступности медпомощи, особенно в сельской местности и отдаленных районах.
"Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества", — заявил Неверов.
Он добавил, что остаются проблемы с оплатой труда медработников.
Критика прозвучала также в адрес Министерства культуры. Неверов отметил, что недостаточно делается для развития Домов культуры в малых городах и сельской местности, эффективность финансирования кинематографа вызывает вопросы.
"Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию", — сказал политик.
Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению единороссов, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов.
Помимо этого, депутаты на встрече с Мишустиным рассказали о большом количестве обращений по поводу работы Министерства просвещения.
"Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и особенно школьного образования в целом", — пояснил Неверов.
Он подчеркнул, что все перечисленные вопросы — это то, о чем граждане регулярно пишут и рассказывают на личных приемах.
Отставка правительства
В среду, после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.