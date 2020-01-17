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В партии "Голос" прокомментировали заявление об отставке Гончарука
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РИА Новости

В партии "Голос" прокомментировали заявление об отставке Гончарука

13:03 17.01.2020
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© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Украинская партия "Голос" считает, что заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не имеет никаких юридических последствий.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
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"Так называемая "отставка" правительства Гончарука не имеет никаких юридических последствий на данный момент. Это простое сообщение о желании уйти, высказанное публично. Если бы премьер хотел подать в отставку, то должен был бы написать заявление на имя председателя Верховной рады Украины", - говорится в заявлении партии в Facebook в пятницу.
Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента.
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