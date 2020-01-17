В партии "Голос" прокомментировали заявление об отставке Гончарука

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Украинская партия "Голос" считает, что заявление об отставке премьер-министра Украинская партия "Голос" считает, что заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не имеет никаких юридических последствий.

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Так называемая "отставка" правительства Гончарука не имеет никаких юридических последствий на данный момент. Это простое сообщение о желании уйти, высказанное публично. Если бы премьер хотел подать в отставку, то должен был бы написать заявление на имя председателя Верховной рады Украины", - говорится в заявлении партии в Facebook в пятницу.

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.