Премьер Украины пытается "шантажировать" Зеленского, считают в Раде

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины, депутат парламента Ирина Геращенко считает, что премьер-министр Алексей Гончарук заявлением об отставке пытается "шантажировать" президента Владимира Зеленского.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"В Верховную раду не поступало никаких заявлений от премьер-министра. Любые заявления в офис президента — это частная политическая переписка. Не первый раз в украинской истории премьер-министр пытается таким образом шантажировать президента, понимая, что голосов за отставку нет... Не позволим разрушать парламент и пренебрегать конституцией. На Украине правительство назначает парламент", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента.