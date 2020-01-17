Премьер Украины пытается "шантажировать" Зеленского, считают в Раде

"В Верховную раду не поступало никаких заявлений от премьер-министра. Любые заявления в офис президента — это частная политическая переписка. Не первый раз в украинской истории премьер-министр пытается таким образом шантажировать президента, понимая, что голосов за отставку нет... Не позволим разрушать парламент и пренебрегать конституцией. На Украине правительство назначает парламент", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.