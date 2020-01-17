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Крашенинников рассказал, что потребуется для поправок в Конституцию
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РИА Новости

Крашенинников рассказал, что потребуется для поправок в Конституцию

12:48 17.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесение изменений в Конституцию РФ потребует внесения поправок в целый ряд федеральных конституционных законов, в том числе, о правительстве, о Конституционном и Верховном судах и судебной системе, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, депутат Госдумы Павел Крашенинников.
"По целому ряду изменений в конституцию будут приниматься и изменения в федеральные конституционные законы - "О судебной системе", "О правительстве", "О Верховном суде", "О Конституционном суде", - сказал депутат на первом заседании рабочей группы.
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
16 января, 16:15Послание президента России Федеральному собранию
Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию
Вместе с тем он уточнил, что изменения в эти законы рабочая группа готовить не будет.
"Мы сосредоточимся исключительно на подготовке предложений по изменению конституции", - сказал Крашенинников.
В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также среди предложений – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Для проработки этих вопросов была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов. В четверг состоялась встреча президента c членами рабочей группы.
Путин призвал выверять все до запятой в поправках в Конституцию РФ
16 января, 14:54
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Совет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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