Крашенинников рассказал, что потребуется для поправок в Конституцию

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Внесение изменений в Конституцию РФ потребует внесения поправок в целый ряд федеральных конституционных законов, в том числе, о правительстве, о Конституционном и Верховном судах и судебной системе, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, депутат Госдумы Внесение изменений в Конституцию РФ потребует внесения поправок в целый ряд федеральных конституционных законов, в том числе, о правительстве, о Конституционном и Верховном судах и судебной системе, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, депутат Госдумы Павел Крашенинников

"По целому ряду изменений в конституцию будут приниматься и изменения в федеральные конституционные законы - "О судебной системе", "О правительстве", "О Верховном суде", "О Конституционном суде", - сказал депутат на первом заседании рабочей группы.

Вместе с тем он уточнил, что изменения в эти законы рабочая группа готовить не будет.

"Мы сосредоточимся исключительно на подготовке предложений по изменению конституции", - сказал Крашенинников.

В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также среди предложений – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.