Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и после внесения изменений в конституцию продолжит выполнять все свои международные обязательства, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим принципиальные моменты, в том числе, связанные с обеспечением верховенства конституции. Конечно же, ее верховенство должно быть безусловно обеспечено, но Россия остаётся последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остаётся членом большой европейской семьи", - заявил Клишас на первом заседании рабочей группы.
В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также среди предложений – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Для проработки этих вопросов была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов. В четверг состоялась встреча президента c членами рабочей группы.