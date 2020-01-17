Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом

"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим принципиальные моменты, в том числе, связанные с обеспечением верховенства конституции. Конечно же, ее верховенство должно быть безусловно обеспечено, но Россия остаётся последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остаётся членом большой европейской семьи", - заявил Клишас на первом заседании рабочей группы.