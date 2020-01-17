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Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом
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РИА Новости

Клишас оценил идею приоритета Конституции над международным правом

12:39 17.01.2020 (обновлено: 13:36 17.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и после внесения изменений в конституцию продолжит выполнять все свои международные обязательства, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Рассчитываю, что сегодня мы обсудим принципиальные моменты, в том числе, связанные с обеспечением верховенства конституции. Конечно же, ее верховенство должно быть безусловно обеспечено, но Россия остаётся последовательной сторонницей выполнения всех международных обязательств. Россия остаётся членом большой европейской семьи", - заявил Клишас на первом заседании рабочей группы.
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В среду президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также среди предложений – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Для проработки этих вопросов была создана специальная рабочая группа. В ее состав вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов. В четверг состоялась встреча президента c членами рабочей группы.
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