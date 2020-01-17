В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке

Премьер-министр Украины Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Сейчас мы будем ждать, каким образом президент отреагирует. Если президент поддержит идею его (премьера – ред.) отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах. Трансляцию вел телеканал "Наш".

При этом он отметил, что в случае позитивного решения Зеленского, фракция "Слуга народа" проголосует за отставку премьера единогласно.

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.