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В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке
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РИА Новости

В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке

12:33 17.01.2020 (обновлено: 13:13 17.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Верховая рада Украины отправит премьера Алексея Гончарука в отставку за один день, если ее поддержит президент Владимир Зеленский, заявил в пятницу глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Премьер-министр Украины Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Сейчас мы будем ждать, каким образом президент отреагирует. Если президент поддержит идею его (премьера – ред.) отставки, я вам гарантирую, что мы это сделаем за один день", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах. Трансляцию вел телеканал "Наш".

При этом он отметил, что в случае позитивного решения Зеленского, фракция "Слуга народа" проголосует за отставку премьера единогласно.
Алексей Гончарук
Вчера, 11:53Сказано в эфире
Украинский политик: у Гончарука было только одно "достижение"Премьер Украины подал заявление об отставке. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник поделился мнением, изменится ли с уходом Гончарука политика кабмина Украины.
Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
Верховной рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 11:19
"Повторюшки": Соловьев оценил решение премьера Украины уйти в отставку
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Давид АрахамияАлексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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