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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T13:47+0300
https://ria.ru/20200117/1563535232.html
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/55/1563535553_0:78:3072:1806_1036x0_80_0_0_fbf65aa47537e95a1b1adb5bb6507790.jpg
РИА Новости

Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

12:29 17.01.2020 (обновлено: 13:47 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, представительница СМИ поинтересовалась у Лаврова, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете. <…> Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю", — сказал глава российской дипломатии.

Вместе с этим Лавров отметил, что собирается принять участие в Берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января.
"Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром (иностранных дел Италии Луиджи. — Прим. ред.) Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того, как начнется конференция на высшем уровне", — сказал исполняющий обязанности главы МИД.
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Так, выступая накануне в филиале МГИМО в Ташкенте, он заявил, что после окончания института "не просто какие-то должности занимал", а "всегда честно исполнял свои обязанности" и продолжает делать это и сейчас.
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Отставка правительства

В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.
Владимир Путин предложил возглавить правительство главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.
На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума — 383 депутата проголосовали за, 41 воздержался, против не выступил никто. После этого президент подписал указ о назначении.
О новом курсе правительства Мишустин планирует доложить в Госдуме в апреле.
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевСергей ЛавровПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Безумно уважаю Лаврова и Шойгу. Сильные и грамотные министры. Прекрасные организаторы и исполнители..Их труды реально можно узреть..Очень хотелось, что бы оба вошли в новое правительство, очень.
17 января, 13:03
ИПИгорь Перминов
150700022
Надеюсь Сергей Викторович останется возглавлять МИД. ну не на пенсию же ему, тем более Медведев продлил нам молодость, увелив выход на пенсию
17 января, 13:11
Андрей Филин
791210012
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