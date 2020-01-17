Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2019 году, представительница СМИ поинтересовалась у Лаврова, останется ли он работать в правительстве и хочет ли он этого.

"Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете. <…> Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю", — сказал глава российской дипломатии.

Вместе с этим Лавров отметил, что собирается принять участие в Берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января.

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"Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром (иностранных дел Италии Луиджи. — Прим. ред.) Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине, до того, как начнется конференция на высшем уровне", — сказал исполняющий обязанности главы МИД.

Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.

Так, выступая накануне в филиале МГИМО в Ташкенте, он заявил, что после окончания института "не просто какие-то должности занимал", а "всегда честно исполнял свои обязанности" и продолжает делать это и сейчас.

Отставка правительства

В среду после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституции, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что кабмин в полном составе уходит в отставку.

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На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума — 383 депутата проголосовали за, 41 воздержался, против не выступил никто. После этого президент подписал указ о назначении.