Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:19+0300
https://ria.ru/20200117/1563534672.html
Эксперт считает, что Гончарук устраивает Зеленского на посту премьера
https://cdn23.img.ria.ru/images/156352/95/1563529558_0:72:2048:1224_1036x0_80_0_0_d69ce54bf9d760fda3d3e4252be20198.jpg
РИА Новости

Эксперт считает, что Гончарук устраивает Зеленского на посту премьера

12:19 17.01.2020
195
© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, написавший заявление об отставке, устраивает президента Владимира Зеленского, поэтому отставку могут не принять или отложить до более удобного момента, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"Пока четко сказать, будет ли принята отставка, сказать нельзя, потому что Гончарук - это человек, который устраивал Зеленского. Конечно, он здорово подставился через прослушку, в которой он назвал себя и Зеленского профанами в экономике. Следуя этой логике, наверное, вслед за заявлением об отставке Гончарука должно последовать и заявление об отставке Зеленского - не может же управлять страной человек, который ничего не понимает в экономике и является полным профаном", - сказал РИА Новости Безпалько.
По его мнению, некомпетентность Гончарука вряд ли была для Зеленского секретом, если бы его что-то не устраивало в премьере, президент бы заставил его покинуть пост раньше.
В целом события могут развиваться по трем сценариям, считает эксперт.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 11:43
"Час вопросов к правительству" отменили после заявления Гончарука
"Первый - скандал с прослушкой исчерпается тем, что Гончарук подал заявление, дал информационный повод. Но это заявление президент не примет и соответственно условно "накажет" чем-нибудь Гончарука", - заявил он, пояснив, что "наказанием" может считаться как сам по себе скандал, так и какие-то компромиссные закулисные решения, в том числе кадровые, призванные это скандал замять. При этом отставки членов кабинета министров Гончарука вместо него самого маловероятны.
Еще один вариант - отправить Гончарука в отставку позже, в более удобный момент, чтобы вместе с ним "канализировать весь негатив и протест, который сейчас направляется против самого Зеленского". "Можно всегда сменить правительство Гончарука, припомнить ему и этот скандал и в этот раз уже не просто удовлетворить его заявление, а самому отправить Гончарука в отставку", - считает Безпалько.
Если президент все же примет отставку премьер-министра, спрогнозировать, кто станет новым главой правительства, будет сложно, потому что тут же начнется борьба между сторонниками миллиардера Джорджа Сороса, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, собственно Зеленского и оппозиции, которая может выступать в качестве тактического союзника для президента, пояснил политолог.
Алексей Гончарук
Вчера, 11:53Сказано в эфире
Украинский политик: у Гончарука было только одно "достижение"Премьер Украины подал заявление об отставке. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник поделился мнением, изменится ли с уходом Гончарука политика кабмина Украины.
"Кто будет премьером, сказать будет совершенно невозможно. Скорее всего, это тоже будет какая-нибудь техническая, компромиссная фигура, которая устраивает всех и, самое главное, которая тоже будет таким же профаном в экономике, как и сам Гончарук", - сказал Безпалько.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
020000
Обсудить 0
Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Гончарук
Премьер Украины надеется остаться в должности, считает политолог
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины пытается "шантажировать" Зеленского, считают в Раде
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде прокомментировали заявление Гончарука об отставке
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук приехал в Раду на час вопросов к правительству
Заседание Верховной рады Украины
"Час вопросов к правительству" отменили после заявления Гончарука
Алексей Гончарук
В партии "Голос" прокомментировали заявление об отставке Гончарука
Молоток в зале судебных заседаний
Суд Вильнюса отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России
Экс-президент Украины Петр Порошенко
В партии Порошенко прокомментировали возможную отставку премьера
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова пошутила об отставке премьера Украины
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров оценил влияние обострения между США и Ираном на Афганистан
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Польша убеждает Запад продвигать ее позицию по Второй мировой
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров оценил ход расследования убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния