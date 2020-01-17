Эксперт считает, что Гончарук устраивает Зеленского на посту премьера

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, написавший заявление об отставке, устраивает президента Владимира Зеленского, поэтому отставку могут не принять или отложить до более удобного момента, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.
"Пока четко сказать, будет ли принята отставка, сказать нельзя, потому что Гончарук - это человек, который устраивал Зеленского. Конечно, он здорово подставился через прослушку, в которой он назвал себя и Зеленского профанами в экономике. Следуя этой логике, наверное, вслед за заявлением об отставке Гончарука должно последовать и заявление об отставке Зеленского - не может же управлять страной человек, который ничего не понимает в экономике и является полным профаном", - сказал РИА Новости Безпалько.
По его мнению, некомпетентность Гончарука вряд ли была для Зеленского секретом, если бы его что-то не устраивало в премьере, президент бы заставил его покинуть пост раньше.
В целом события могут развиваться по трем сценариям, считает эксперт.
"Первый - скандал с прослушкой исчерпается тем, что Гончарук подал заявление, дал информационный повод. Но это заявление президент не примет и соответственно условно "накажет" чем-нибудь Гончарука", - заявил он, пояснив, что "наказанием" может считаться как сам по себе скандал, так и какие-то компромиссные закулисные решения, в том числе кадровые, призванные это скандал замять. При этом отставки членов кабинета министров Гончарука вместо него самого маловероятны.
Еще один вариант - отправить Гончарука в отставку позже, в более удобный момент, чтобы вместе с ним "канализировать весь негатив и протест, который сейчас направляется против самого Зеленского". "Можно всегда сменить правительство Гончарука, припомнить ему и этот скандал и в этот раз уже не просто удовлетворить его заявление, а самому отправить Гончарука в отставку", - считает Безпалько.
Если президент все же примет отставку премьер-министра, спрогнозировать, кто станет новым главой правительства, будет сложно, потому что тут же начнется борьба между сторонниками миллиардера Джорджа Сороса, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, собственно Зеленского и оппозиции, которая может выступать в качестве тактического союзника для президента, пояснил политолог.
"Кто будет премьером, сказать будет совершенно невозможно. Скорее всего, это тоже будет какая-нибудь техническая, компромиссная фигура, которая устраивает всех и, самое главное, которая тоже будет таким же профаном в экономике, как и сам Гончарук", - сказал Безпалько.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.