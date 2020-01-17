Эксперт считает, что Гончарук устраивает Зеленского на посту премьера

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук , написавший заявление об отставке, устраивает президента Владимира Зеленского , поэтому отставку могут не принять или отложить до более удобного момента, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду . Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Пока четко сказать, будет ли принята отставка, сказать нельзя, потому что Гончарук - это человек, который устраивал Зеленского. Конечно, он здорово подставился через прослушку, в которой он назвал себя и Зеленского профанами в экономике. Следуя этой логике, наверное, вслед за заявлением об отставке Гончарука должно последовать и заявление об отставке Зеленского - не может же управлять страной человек, который ничего не понимает в экономике и является полным профаном", - сказал РИА Новости Безпалько.

По его мнению, некомпетентность Гончарука вряд ли была для Зеленского секретом, если бы его что-то не устраивало в премьере, президент бы заставил его покинуть пост раньше.

В целом события могут развиваться по трем сценариям, считает эксперт.

"Первый - скандал с прослушкой исчерпается тем, что Гончарук подал заявление, дал информационный повод. Но это заявление президент не примет и соответственно условно "накажет" чем-нибудь Гончарука", - заявил он, пояснив, что "наказанием" может считаться как сам по себе скандал, так и какие-то компромиссные закулисные решения, в том числе кадровые, призванные это скандал замять. При этом отставки членов кабинета министров Гончарука вместо него самого маловероятны.

Еще один вариант - отправить Гончарука в отставку позже, в более удобный момент, чтобы вместе с ним "канализировать весь негатив и протест, который сейчас направляется против самого Зеленского". "Можно всегда сменить правительство Гончарука, припомнить ему и этот скандал и в этот раз уже не просто удовлетворить его заявление, а самому отправить Гончарука в отставку", - считает Безпалько.

Если президент все же примет отставку премьер-министра, спрогнозировать, кто станет новым главой правительства, будет сложно, потому что тут же начнется борьба между сторонниками миллиардера Джорджа Сороса, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, собственно Зеленского и оппозиции, которая может выступать в качестве тактического союзника для президента, пояснил политолог.

"Кто будет премьером, сказать будет совершенно невозможно. Скорее всего, это тоже будет какая-нибудь техническая, компромиссная фигура, которая устраивает всех и, самое главное, которая тоже будет таким же профаном в экономике, как и сам Гончарук", - сказал Безпалько.