Премьер Украины надеется остаться в должности, считает политолог

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Он не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Подавая заявление Гончарук надеялся, что всё-таки президент либо же скажет, что заявление не по адресу, либо же скажет, что пусть принимает решение Верховная рада, либо же скажет: пусть Гончарук работает дальше, раз взялся", - сказал Бондаренко.

Он напомнил, что президент не может отправить в отставку премьера, это делает парламент. Вместе с тем, он напомнил, что фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде "будет действовать так, как скажет президент".

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По словам Бондаренко, с декабря 2019 года на Украине "ходили слухи о том, что правительство подаст в отставку, президент правительством не доволен и будет искать те механизмы, которые заставят Гончарука написать заявление об отставке".

При этом, по мнению политолога, эта ситуация не будет иметь последствий. "По последствиям, я не думаю, что стоит преувеличивать значение Гончарука для Украины, не только его отставки, но и самого Гончарука".

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.