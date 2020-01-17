Москалькова обратилась к омбудсмену Греции по соблюдению прав Винника

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение своему греческому коллеге Андреасу Поттакису по поводу россиянина Александра Винника

Накануне Винник заявил о пытках и психологическом давлении . Как сообщил РИА Новости адвокат россиянина, заключенный уже потерял 17 килограммов.

Как заявили в пресс-службе Москальковой, омбудсмен в своем послании отметила, что, по сообщениям СМИ, Винник уже 28 дней держит голодовку, а его право на ежедневную прогулку нарушается.

"Сообщается о проблемах с выполнением тюремными властями права заключенного на юридическую помощь в условиях изоляции. При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние А. Винника критическое. В этой связи, уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника", — говорится в письме.

Москалькова напомнила, что Винник содержится в заключении в Греции уже более тридцати месяцев, что ставит под сомнение исполнение Афинами положений Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок.

По информации пресс-службы, Москалькова лично занимается этим вопросом, он находится на особом контроле в аппарате.

Александра Винника арестовали по запросу США летом 2017 года в Греции. Он приехал в эту страну на отдых с женой и двумя маленькими детьми.

Вашингтон обвиняет россиянина в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.