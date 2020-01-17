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Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров

12:01 17.01.2020 (обновлено: 12:20 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы против РФ, но не может не учитывать размещение ударных вооружений США у своих границ, заявил и. о. главы МИД России Сергей Лавров.
Речь идет об установках Aegis ashore, которые были испытаны США для запуска ракет, ранее запрещенных договором РСМД.
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"Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет, те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. То есть это уже оружие, которое было запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, пока американцы его не сломали. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание", - заявил он.
"У нас нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ, совсем нет", - добавил Лавров.
Он отметил, что Москва обеспокоена возможностью размещения в Японии пусковых установок Aegis ashore.
"Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ. Да, действительно, озабоченности у нас есть, они сформулированы, они обсуждаются и в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей советов безопасности", - заявил Лавров.
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Сергей ЛавровЯпонияРоссияСШАВ мире
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