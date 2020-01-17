Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров

"У нас нет подозрений в том, что японское руководство, японская политическая элита вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ, совсем нет", - добавил Лавров.

"Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза РФ. Да, действительно, озабоченности у нас есть, они сформулированы, они обсуждаются и в рамках диалога по линии заместителей министров иностранных дел, и в рамках диалога на уровне секретарей советов безопасности", - заявил Лавров.