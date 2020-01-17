Хафтар проводит переговоры с главой МИД Греции

АФИНЫ, 17 янв – РИА Новости. В Афинах начались переговоры министра иностранных дел Греции Никоса Дендиас с командующим Ливийской национальной армией маршалом В Афинах начались переговоры министра иностранных дел Греции Никоса Дендиас с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром , который накануне вечером прибыл в Афины с необъявленный заранее визитом.

Сразу после прибытия вечером прошла личная встреча Дендиаса с Хафтаром. На ней журналисты не присутствовали.

Переговоры Хафтара и Дендиаса вызвали огромный интерес - в МИД приехали десятки журналистов.

Хафтар обсуждает ливийское урегулирование накануне Берлинской конференции по Ливии. Грецию на конференцию отказались пригласить, несмотря на ее настойчивые просьбы.

Днем пройдет встреча Хафтара с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Греция утверждает, что меморандум о морских зонах нарушает ее суверенные права и права на исключительную экономическую зону. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.