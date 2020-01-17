Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T12:01+0300
https://ria.ru/20200117/1563532760.html
Хафтар проводит переговоры с главой МИД Греции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/20/1563532070_0:0:3394:1909_1036x0_80_0_0_886043412c7edcf762f9256962beadf4.jpg
РИА Новости

Хафтар проводит переговоры с главой МИД Греции

11:50 17.01.2020 (обновлено: 12:01 17.01.2020)
376
© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 17 янв – РИА Новости. В Афинах начались переговоры министра иностранных дел Греции Никоса Дендиас с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, который накануне вечером прибыл в Афины с необъявленный заранее визитом.
Сразу после прибытия вечером прошла личная встреча Дендиаса с Хафтаром. На ней журналисты не присутствовали.
Переговоры Хафтара и Дендиаса вызвали огромный интерес - в МИД приехали десятки журналистов.
Хафтар обсуждает ливийское урегулирование накануне Берлинской конференции по Ливии. Грецию на конференцию отказались пригласить, несмотря на ее настойчивые просьбы.
Днем пройдет встреча Хафтара с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Греция утверждает, что меморандум о морских зонах нарушает ее суверенные права и права на исключительную экономическую зону. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено, заявил Мицотакис в интервью телеканалу Alpha в четверг вечером.
800002
Обсудить 0
МИД Греции‎ЛивияГрецияВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
Глава МИД Греции заявил, что Хафтар поддержал позицию Афин по Ливии
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Хафтар осудил меморандум Турции с Сарраджем, сообщил источник
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
Ян Цзечи
Китай на встрече по Ливии представит член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи
Афины
Источник сообщил о намерении премьера Греции встретиться с Хафтаром
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Заседание Верховной рады Украины
"Час вопросов к правительству" отменили после заявления Гончарука
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Халифа Хафтар назвал себя пацифистом
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Источник сообщил о намерении Хафтара подписать перемирие с ПНС Ливии
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал запуск механизма урегулирования споров по СВПД
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар подтвердил, что готов посетить Россию для диалога по Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния