Хафтар проводит переговоры с главой МИД Греции

АФИНЫ, 17 янв – РИА Новости. В Афинах начались переговоры министра иностранных дел Греции Никоса Дендиас с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, который накануне вечером прибыл в Афины с необъявленный заранее визитом.
Сразу после прибытия вечером прошла личная встреча Дендиаса с Хафтаром. На ней журналисты не присутствовали.
Переговоры Хафтара и Дендиаса вызвали огромный интерес - в МИД приехали десятки журналистов.
Хафтар обсуждает ливийское урегулирование накануне Берлинской конференции по Ливии. Грецию на конференцию отказались пригласить, несмотря на ее настойчивые просьбы.
Днем пройдет встреча Хафтара с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Греция утверждает, что меморандум о морских зонах нарушает ее суверенные права и права на исключительную экономическую зону. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение с Турцией о разграничении морских зон не будет отменено, заявил Мицотакис в интервью телеканалу Alpha в четверг вечером.