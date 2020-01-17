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Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
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РИА Новости

Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене

11:49 17.01.2020 (обновлено: 15:50 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и России в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, однако диалог продолжается, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Буквально на днях состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов по проблемам стратегической стабильности. Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня. В том числе звучала тема предсказуемости. Не могу сказать, что были достигнуты какие-то впечатляющие результаты, но диалог продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы будем твердо добиваться, чтобы наш мир не остался без договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения", - заверил глава российского дипведомства.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
16 января, 21:58
Россия и США продолжат консультации по стратегическому диалогу
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Сергей ЛавровРоссияВ мире
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