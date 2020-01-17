Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Последняя встреча по стратегической стабильности между дипломатами США и России в Вене не позволила сторонам достичь впечатляющих результатов, однако диалог продолжается, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Буквально на днях состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов по проблемам стратегической стабильности. Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня. В том числе звучала тема предсказуемости. Не могу сказать, что были достигнуты какие-то впечатляющие результаты, но диалог продолжается", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.