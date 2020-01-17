Перемирие в Ливии по-прежнему соблюдается, заявил Лавров

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники вооруженного конфликта в Участники вооруженного конфликта в Ливии соблюдают перемирие, российская сторона надеется, что оно сохранится и в дальнейшем, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Главное – это то, что перемирие, которое до их (участников межливийских переговоров в Москве) приезда в Москву было объявлено, все-таки соблюдается. Это уже определенный шаг вперед, и будем надеяться, что так оно и сохранится", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Желательно, чтобы (оно сохранилось) на неопределенное время", - добавил он.