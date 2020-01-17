Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T11:46+0300
https://ria.ru/20200117/1563531736.html
Перемирие в Ливии по-прежнему соблюдается, заявил Лавров
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/79/1563487993_0:315:3024:2016_1036x0_80_0_0_5b26968a8a7f6372d3bf9d1555253aec.jpg
РИА Новости

Перемирие в Ливии по-прежнему соблюдается, заявил Лавров

11:31 17.01.2020 (обновлено: 11:46 17.01.2020)
135
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Участники вооруженного конфликта в Ливии соблюдают перемирие, российская сторона надеется, что оно сохранится и в дальнейшем, заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Главное – это то, что перемирие, которое до их (участников межливийских переговоров в Москве) приезда в Москву было объявлено, все-таки соблюдается. Это уже определенный шаг вперед, и будем надеяться, что так оно и сохранится", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Вчера, 11:40
Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
"Желательно, чтобы (оно сохранилось) на неопределенное время", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
200000
Обсудить 0
Сергей ЛавровЛивияВ мире
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: Саррадж и Хафтар не хотят быть в одной комнате друг с другом
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге
МИД в Москве
Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Спецпосланник ООН по Сирии планирует посетить Москву, заявил Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
Дебора Броннерт
Великобритания прокомментировала назначение нового посла в России
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Халифа Хафтар назвал себя пацифистом
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Источник рассказал об организации конференции по Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия пока не планирует контактов с Помпео на конференции по Ливии
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время заявления после переговоров с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром
Глава МИД Греции заявил, что Хафтар поддержал позицию Афин по Ливии
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия готова к контактам с Турцией по Ливии, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния