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Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
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РИА Новости

Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

11:14 17.01.2020 (обновлено: 11:15 17.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2019
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДУШАНБЕ, 17 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая, сообщили РИА Новости в пятницу в аппарате главы государства.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия великой Победы 9 мая и в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится накануне 8 мая", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.
"В сводную роту таджикских солдат и офицеров, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, включены представители сухопутных, мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил страны", - сказал он.
Еще одна сводная рота Минобороны Таджикистана примет участие в военном параде Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.
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Парад ПобедыЭмомали РахмонТаджикистанВ мире
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