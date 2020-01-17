Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 апреля 2019

ДУШАНБЕ, 17 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая, сообщили РИА Новости в пятницу в аппарате главы государства.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде в честь 75-летия великой Победы 9 мая и в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится накануне 8 мая", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана примет участие в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Таджикистана Ориф Нозимиён.

"В сводную роту таджикских солдат и офицеров, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, включены представители сухопутных, мобильных войск, войск военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил страны", - сказал он.