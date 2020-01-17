На Филиппинах 14 городов закрыты для местных жителей из-за вулкана

Как заявил глава местной структуры по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Лито Кастро, в пятницу всем местным жителям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, было запрещено возвращаться в свои дома. Кастро привел данные на пятницу, согласно которым более 66 тысяч человек были размещены в 283 эвакуационных центрах.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.