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https://ria.ru/20200117/1563530178.html
На Филиппинах 14 городов закрыты для местных жителей из-за вулкана
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РИА Новости

На Филиппинах 14 городов закрыты для местных жителей из-за вулкана

11:03 17.01.2020 (обновлено: 12:53 17.01.2020)
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© REUTERS / Eloisa LopezИзвержение вулкана Тааль на Филиппинах
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Число городов филиппинской провинции Батангас, доступ в которые был закрыт для местных жителей из-за извержения вулкана Тааль, возросло до 14, сообщает телеканал ABS-CBN.
Ранее сообщалось о закрытии четырех городов на Филиппинах.
Пепел и молнии: извержение вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Eloisa Lopez

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bogie Calupitan

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

Молния во время извержения вулкана Таал недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
© REUTERS / Eloisa Lopez

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

Эвакуация жителей Батангаса в Филиппинах. 13 января 2020
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© Ted Aljibe

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
© AP Photo / Aaron Favila

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

Пепел от извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

Петух покрытый пеплом от извержения вулкана Таал в провинции Кавит, Филиппины. 13 января 2020
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Jogs Danao

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
© AP Photo / Aaron Favila

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
© REUTERS / Eloisa Lopez

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AP Photo / Bullit Marquez

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 12 января 2020
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Aaron Favila

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

Жители, проживающие вблизи извергающегося вулкана Таал эвакуируются. 13 января 2020 года
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
© AP Photo / Aaron Favila

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
1 из 12

Вулкан Тааль в воскресенье выпустил в небо километровый столб пепла.

© REUTERS / Eloisa Lopez
2 из 12

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.

© AP Photo / Bogie Calupitan
3 из 12

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.

© REUTERS / Eloisa Lopez
4 из 12

В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.

© Ted Aljibe
5 из 12

Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.

© AP Photo / Aaron Favila
6 из 12

Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.

© AP Photo / Aaron Favila
7 из 12

Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.

© AP Photo / Jogs Danao
8 из 12

Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.

© AP Photo / Aaron Favila
9 из 12

Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.

© REUTERS / Eloisa Lopez
10 из 12

Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.

© AP Photo / Bullit Marquez
11 из 12

В провинции Батангас объявлен режим бедствия.

© AP Photo / Aaron Favila
12 из 12

Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.

© AP Photo / Aaron Favila
Как заявил глава местной структуры по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Лито Кастро, в пятницу всем местным жителям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, было запрещено возвращаться в свои дома. Кастро привел данные на пятницу, согласно которым более 66 тысяч человек были размещены в 283 эвакуационных центрах.
В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
Вулкан Эбеко
9 января, 06:05
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой 3 км
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