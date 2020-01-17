Свердловскому губернатору не предлагали работу в новом правительстве

"Нет. Я вам надоел?" - сказал в пятницу на своей пресс-конференции глава региона в ответ на вопрос, поступало ли ему предложение о работе в новом федеральном правительстве.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.