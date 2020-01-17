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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T10:54+0300
https://ria.ru/20200117/1563529701.html
Свердловскому губернатору не предлагали работу в новом правительстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/152418/61/1524186187_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_547a9ecbcdf74444abf9cdcd5f93fba1.jpg
РИА Новости

Свердловскому губернатору не предлагали работу в новом правительстве

10:53 17.01.2020 (обновлено: 10:54 17.01.2020)
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не получал предложений о работе в новом федеральном правительстве.
"Нет. Я вам надоел?" - сказал в пятницу на своей пресс-конференции глава региона в ответ на вопрос, поступало ли ему предложение о работе в новом федеральном правительстве.
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин
Вчера, 05:46Формирование нового правительства
Кудрин сообщил об отсутствии предложений войти в новое правительство
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
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Формирование нового правительстваЕвгений КуйвашевСвердловская областьРоссияПолитика
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