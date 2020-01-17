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В Москве обеспечат безопасность во время празднования Крещения
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РИА Новости

В Москве обеспечат безопасность во время празднования Крещения

10:46 17.01.2020
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© AP Photo / Stoyan VassevКрещенские купания в Москве
Крещенские купания в Москве
© AP Photo / Stoyan Vassev
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти 14 тысяч человек задействуют в охране общественного порядка в местах богослужений на водоемах Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч человек. Планируется, что в этот раз количество участников превысит 200 тысяч человек.
"В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тысячи человек. Службу будут нести более 8000 сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5400 представителей Московской городской народной дружины", - сообщили в пресс-службе.
Богослужения по случаю празднования Крещения Господня пройдут в Москве 18 и 19 января 2020 года на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей. Помимо этого, в ночь на 19 января пройдут традиционные крещенские купания.
Крещенские купания
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"В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятий и на прилегающей к ним территориях будет реализован комплекс соответствующих мер. Места... будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками с целью обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов и взяты в режим", - добавили в пресс-службе.
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Крещение ГосподнеМоскваОбщество
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