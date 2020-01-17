В Москве обеспечат безопасность во время празднования Крещения

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Почти 14 тысяч человек задействуют в охране общественного порядка в местах богослужений на водоемах Почти 14 тысяч человек задействуют в охране общественного порядка в местах богослужений на водоемах Москвы , сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч человек. Планируется, что в этот раз количество участников превысит 200 тысяч человек.

"В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тысячи человек. Службу будут нести более 8000 сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5400 представителей Московской городской народной дружины", - сообщили в пресс-службе.

Богослужения по случаю празднования Крещения Господня пройдут в Москве 18 и 19 января 2020 года на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей. Помимо этого, в ночь на 19 января пройдут традиционные крещенские купания.