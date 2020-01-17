В Свердловской области нашли редкий изумруд

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.
Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.
Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.
Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.
Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.
Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.
Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.
В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.
В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.
Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.
Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.
Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.
Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.
В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.