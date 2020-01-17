В Свердловской области нашли редкий изумруд

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех" ) в Свердловской области , сообщает пресс-служба предприятия.

"Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас на предприятии решается вопрос о премировании нашедших изумруд сотрудников. Денежные вознаграждения вручат после его реализации.

Всего за минувший год на прииске было найдено еще три камня высокого качества, их вес составил 80, 174,9 и 264 грамма, а стоимость оценивается в 8,8 тысячи, 19,3 тысячи и 29,1 тысячи долларов соответственно.

© Фото : Правительство Свердловской области Полукилограммовый коллекционный изумруд, найденный на единственном в Европе месторождении "Мариинский прииск" © Фото : Правительство Свердловской области Полукилограммовый коллекционный изумруд, найденный на единственном в Европе месторождении "Мариинский прииск"

Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились "визитной карточкой" региона. В начале 2015 года на месторождении был обнаружен изумруд "Губернаторский" весом более 1 килограмма, который Гохран признал уникальным. В мае 2019 года работники прииска нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом 1,6 килограмма.