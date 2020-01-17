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В Свердловской области нашли редкий изумруд
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РИА Новости

В Свердловской области нашли редкий изумруд

10:45 17.01.2020 (обновлено: 17:09 17.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРедкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
"Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров", – говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что сейчас на предприятии решается вопрос о премировании нашедших изумруд сотрудников. Денежные вознаграждения вручат после его реализации.
Всего за минувший год на прииске было найдено еще три камня высокого качества, их вес составил 80, 174,9 и 264 грамма, а стоимость оценивается в 8,8 тысячи, 19,3 тысячи и 29,1 тысячи долларов соответственно.
© Фото : Правительство Свердловской областиПолукилограммовый коллекционный изумруд, найденный на единственном в Европе месторождении "Мариинский прииск"
Полукилограммовый коллекционный изумруд, найденный на единственном в Европе месторождении Мариинский прииск
© Фото : Правительство Свердловской области
Полукилограммовый коллекционный изумруд, найденный на единственном в Европе месторождении "Мариинский прииск"
Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились "визитной карточкой" региона. В начале 2015 года на месторождении был обнаружен изумруд "Губернаторский" весом более 1 килограмма, который Гохран признал уникальным. В мае 2019 года работники прииска нашли крупнейший за 30 лет изумруд весом 1,6 килограмма.
Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.
Редкий и очень дорогой изумруд с Мариинского прииска
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
1 из 9

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Специалисты называют камень редчайшим.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
2 из 9

Специалисты называют камень редчайшим.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
3 из 9

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
4 из 9

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

Генеральный директор АО Мариинский прииск Евгений Василевский демонстрирует редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
5 из 9

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
6 из 9

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Находкой заинтересовался Гохран.

Сортировка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
7 из 9

Находкой заинтересовался Гохран.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

Сортировка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
8 из 9

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.

Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
9 из 9

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 9

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 9

Специалисты называют камень редчайшим.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 9

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 9

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 9

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 9

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 9

Находкой заинтересовался Гохран.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 9

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 9

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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