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Редкий и очень дорогой изумруд с Мариинского прииска
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РИА Новости

Редкий и очень дорогой изумруд с Мариинского прииска

17:07 17.01.2020 (обновлено: 17:08 17.01.2020)
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На Мариинском прииске в Свердловской области нашли изумруд весом около полукилограмма. Необыкновенный самоцвет — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
1 из 9

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Специалисты называют камень редчайшим.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
2 из 9

Специалисты называют камень редчайшим.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов, найденный на Мариинском прииске в Свердловской области
3 из 9

Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
4 из 9

Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

Генеральный директор АО Мариинский прииск Евгений Василевский демонстрирует редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
5 из 9

Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов
6 из 9

Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Находкой заинтересовался Гохран.

Сортировка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
7 из 9

Находкой заинтересовался Гохран.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

Сортировка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
8 из 9

Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.

Очистка и огранка изумрудов на изумрудоизвлекательной фабрике Мариинского прииска
9 из 9

В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1602010
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РостехСвердловская областьФото
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