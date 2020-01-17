Редкий и очень дорогой изумруд с Мариинского прииска

Рабочие добыли изумруд на глубине 260 метров.
Специалисты называют камень редчайшим.
Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.
Идеальный минерал должен быть прозрачным и равномерно насыщенного цвета.
Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.
Свердловский изумруд по цвету относится к первой, самой высокой категории.
Минерал оценивают в 55 тысяч долларов.
Крупные чистые изумруды стоят дороже бриллиантов.
Находкой заинтересовался Гохран.
Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.
Изумруды с Мариинского прииска не раз становились "визитной карточкой" региона.
В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.
В 2019 году здесь нашли крупнейший за 30 лет самоцвет весом 1,6 килограмма.