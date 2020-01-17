В Оренбуржье в аварии с двумя машинами погибли два человека

УФА, 17 янв – РИА Новости. Два человека погибли, семь человек с травмами госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Казань-Оренбург на территории Два человека погибли, семь человек с травмами госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Казань-Оренбург на территории Оренбургской области , сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полиции, столкнулись автомобили "Лада Приора" и УАЗ на 82-м километре автодороги Казань-Оренбург.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Приора" погибли на месте от полученных травм, семь человек госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами", - сообщает пресс-служба.

Ведомство поясняет, что на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС по области, авария произошла в Октябрьском районе около села Буланово. "Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для ликвидации последствий ДТП выехали от МЧС России два человека и одна единица техники и другие службы экстренного реагирования – девять человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.