В Оренбуржье в аварии с двумя машинами погибли два человека

УФА, 17 янв – РИА Новости. Два человека погибли, семь человек с травмами госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на трассе Казань-Оренбург на территории Оренбургской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным полиции, столкнулись автомобили "Лада Приора" и УАЗ на 82-м километре автодороги Казань-Оренбург.
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"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Лада Приора" погибли на месте от полученных травм, семь человек госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами", - сообщает пресс-служба.
Ведомство поясняет, что на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МЧС по области, авария произошла в Октябрьском районе около села Буланово. "Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для ликвидации последствий ДТП выехали от МЧС России два человека и одна единица техники и другие службы экстренного реагирования – девять человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях на территории области. С 16 января местами в регионе наблюдается метель, ветер порывами до 26 метров в секунду, на дорогах снежные накаты и гололедица.