Рябков: заявления Джонсона по сделке с Ираном затрудняют ее спасение

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления британского премьера Бориса Джонсона по ядерной сделке с Ираном создают дополнительные проблемы в работе по ее спасению, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это "сделкой Трампа".
"Мы воспринимаем подобного рода сигналы как создающие дополнительные проблемы работе по спасению ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году. То, что подобного рода комментарии последовали практически синхронно с действиями "евротройки", заявившей о заинтересованности в запуске механизма разрешения споров по параграфу 36 СВПД, только добавляет нам оснований подозревать наших британских коллег в том, что они играют в этом вопросе двойную игру и, по сути дела, работают по чужой повестке дня, а именно - по повестке дня Вашингтона", - сказал Рябков.
Он отметил, что несмотря на то, что британские коллеги разубеждают Москву в подобного рода выводах и говорят, что их приверженность СВПД непоколебима и остаётся в силе, мало что меняется в практическом плане. "Заявления на таком уровне прозвучали, и, естественно, мы не можем с ними не считаться", - добавил дипломат.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.