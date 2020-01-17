Рябков: заявления Джонсона по сделке с Ираном затрудняют ее спасение

"Мы воспринимаем подобного рода сигналы как создающие дополнительные проблемы работе по спасению ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году. То, что подобного рода комментарии последовали практически синхронно с действиями "евротройки", заявившей о заинтересованности в запуске механизма разрешения споров по параграфу 36 СВПД, только добавляет нам оснований подозревать наших британских коллег в том, что они играют в этом вопросе двойную игру и, по сути дела, работают по чужой повестке дня, а именно - по повестке дня Вашингтона", - сказал Рябков.