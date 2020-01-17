Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T10:07+0300
https://ria.ru/20200117/1563526004.html
Рябков: заявления Джонсона по сделке с Ираном затрудняют ее спасение
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:306:3098:2048_1036x0_80_0_0_144d084014e6765f2fbf2d21d5e95b83.jpg
РИА Новости

Рябков: заявления Джонсона по сделке с Ираном затрудняют ее спасение

09:46 17.01.2020 (обновлено: 10:07 17.01.2020)
552
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Заявления британского премьера Бориса Джонсона по ядерной сделке с Ираном создают дополнительные проблемы в работе по ее спасению, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это "сделкой Трампа".

"Мы воспринимаем подобного рода сигналы как создающие дополнительные проблемы работе по спасению ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году. То, что подобного рода комментарии последовали практически синхронно с действиями "евротройки", заявившей о заинтересованности в запуске механизма разрешения споров по параграфу 36 СВПД, только добавляет нам оснований подозревать наших британских коллег в том, что они играют в этом вопросе двойную игру и, по сути дела, работают по чужой повестке дня, а именно - по повестке дня Вашингтона", - сказал Рябков.

Он отметил, что несмотря на то, что британские коллеги разубеждают Москву в подобного рода выводах и говорят, что их приверженность СВПД непоколебима и остаётся в силе, мало что меняется в практическом плане. "Заявления на таком уровне прозвучали, и, естественно, мы не можем с ними не считаться", - добавил дипломат.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Вчера, 06:40Конфликт США и Ирана
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
930000
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД рассказали, когда сделку с Ираном уже нельзя будет спасти
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
В МИД не понимают, как в США видят будущее контроля над вооружениями
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Сергей Рябков
Рябков: Москва сожалеет, что США и Россия не взаимодействуют по Ливии
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: США злоупотребляют привилегией страны, где расположена ООН
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой
Историк оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал запуск механизма урегулирования споров по СВПД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал результаты переговоров в Вене
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в американские гособлигации
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
МИД в Москве
Берлинская конференция по Ливии может стать успешной, считают в МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния