"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В поселке Эммаус Тверской области на чердаке одного из старых домов нашли письмо немецкого солдата, написанное в сентябре 1943 года, сообщает журнал "Тверьлайф".
Как рассказал изданию поисковик-реконструктор Сергей Бауэр, это личное письмо, которое, предположительно, предназначалось для жены солдата.
© Фото : Tverlife.ruНемецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время", — говорится в письме.
Судя по тексту, немецкие военные не сомневались в победе над СССР.
"От окончательной победы мы, безусловно, недалеко", — написал солдат.
Во времена Великой Отечественной войны поселок Эммаус был местом ожесточенных боев за освобождение Калинина (ныне — Тверь).