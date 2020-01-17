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2020-01-17T12:46+0300
https://ria.ru/20200117/1563525910.html
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
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РИА Новости

"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата

09:43 17.01.2020 (обновлено: 12:46 17.01.2020)
617193
© Фото : Tverlife.ruНемецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
© Фото : Tverlife.ru
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В поселке Эммаус Тверской области на чердаке одного из старых домов нашли письмо немецкого солдата, написанное в сентябре 1943 года, сообщает журнал "Тверьлайф".
Как рассказал изданию поисковик-реконструктор Сергей Бауэр, это личное письмо, которое, предположительно, предназначалось для жены солдата.
© Фото : Tverlife.ruНемецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
© Фото : Tverlife.ru
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область

"Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время", — говорится в письме.

Судя по тексту, немецкие военные не сомневались в победе над СССР.

"От окончательной победы мы, безусловно, недалеко", — написал солдат.

Во времена Великой Отечественной войны поселок Эммаус был местом ожесточенных боев за освобождение Калинина (ныне — Тверь).
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Великая Отечественная война (1941-1945)Тверская областьТверьВ мире
Популярные комментарии
Судя по тому, что письмо так и осталось не отправленным, солдатик "победил" СССР
17 января, 10:42
Сергей Савчук
189240105
Да-да, бедненькие, напали на них. Коле из Нью-Урегноя привет.
17 января, 10:56
Адам Ваксель
174140013
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