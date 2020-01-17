Приморец, требовавший с туристов деньги за фото с совой, оштрафован

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Житель Владивостока, который предлагал иностранным туристам сфотографироваться с совой и требовал за это деньги, привлечен к административной ответственности, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Travel-блогер из Южной Кореи в ролике на YouTube рассказала, что молодой человек требовал деньги у ее родителей. Ранее он предложил им сфотографироваться с совой, но не предупредил, что это будет стоить одну тысячу рублей.

Владельцу птицы туристы предлагали удалить фото, но молодой человек твердил по-английски: "Мое время удалить нельзя". По данному факту, как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, сотрудники полиции провели проверку.

"По факту публикации, где иностранная туристка пожаловалась на молодых людей, которые предлагают всем желающим сфотографироваться с совой-сипухой за определенную плату, на 23-летнего жителя Владивостока был составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Материал направлен в мировой суд для принятия решения", — сообщил собеседник агентства.