Южная Корея рассмотрит повышение своей доли в расходах на оборону

СЕУЛ, 17 янв – РИА Новости. Южнокорейское правительство рассматривает повышение на 20-30% своей доли в расходах на содержание американского контингента на Корейском полуострове, сообщила газета Южнокорейское правительство рассматривает повышение на 20-30% своей доли в расходах на содержание американского контингента на Корейском полуострове, сообщила газета Herald Business со ссылкой на источники в правительстве.

По данным источников издания, правительство Южной Кореи в ходе переговоров рассматривает новое предложение о повышении выплат США примерно на 30% с 1,038 триллиона вон (примерно 896 млн долларов) по текущей сделке до 1,3 триллиона вон (примерно 1,12 млрд долларов) в рамках 11-го соглашения о разделе расходов (SMA). При этом ранее южнокорейская сторона предлагала повысить выплаты всего на 4-8%.

"В президентской администрации и МИД сейчас рассматривают предложенный проект "среднего" повышения выплат на 20-30%. Это не на том этапе, чтобы выдвинуть США новое предложение. Но это результат того, что в администрации набирает силу мнение, что переговоры затягиваются, и нужно предложить новые пути решения", - заявил один из источников издания.

Шестой раунд переговоров о разделе расходов на оборону с США прошел в Вашингтоне 14-15 января. Представителем южнокорейской стороны на переговорах является бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ын Бо. Сторону США представляет сотрудник госдепа Джеймс Дехарт.

Чон Ын Бо заявлял ранее, что стороны пока "не могут прийти к компромиссу" в том, как достичь "всеобъемлющего соглашения". При этом южнокорейские СМИ не раз сообщали, что возможная отправка Южной Кореей войск на Ближний Восток для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе может стать своеобразной платой за размещение американского контингента на Корейском полуострове. Чон Ын Бо в пятницу опроверг эти сообщения, заявив, что такой вариант не обсуждается с США в рамках переговоров о расходах на оборону.