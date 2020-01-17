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Россия пока не планирует контактов с Помпео на конференции по Ливии
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РИА Новости

Россия пока не планирует контактов с Помпео на конференции по Ливии

09:22 17.01.2020 (обновлено: 10:08 17.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Российская сторона пока не планирует контактов с госсекретарем США Майком Помпео на полях конференции по Ливии в Берлине 19 января, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Насколько я слышал, туда предполагается прибытие государственного секретаря Помпео. Пока в этой связи какие-либо контакты у нас не планируются", - сказал Рябков.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава ЛНА Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Рябковым >>
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Эксперт оценил перспективы конференции по Ливии в Берлине
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