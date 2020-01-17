Россия пока не планирует контактов с Помпео на конференции по Ливии

"Насколько я слышал, туда предполагается прибытие государственного секретаря Помпео. Пока в этой связи какие-либо контакты у нас не планируются", - сказал Рябков.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.