В "Царицыно" приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самыми популярными площадками среди москвичей и гостей столицы в новогодние праздники стали музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", всего бесплатно посетили музеи более 1,2 миллиона человек, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье - "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", - отмечается в сообщении.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, активность москвичей в этом году - самая высокая за все время (предыдущий рекорд - 1,1 миллиона человек). Она отметила, что гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах, которых музеи подготовили больше 300.
"Восемьдесят три музея, подведомственных столичному Департаменту культуры, работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января. За пять дней их посетили 1 237 063 человека", - сообщается на сайте мэра.
Добавляется, что, помимо этих музеев, популярными были Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".