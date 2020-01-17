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Культура
2020-01-17T08:44+0300
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В "Царицыно" приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы
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РИА Новости

В "Царицыно" приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы

08:40 17.01.2020 (обновлено: 08:44 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк"Царицыно" зимой
Царицыно зимой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Самыми популярными площадками среди москвичей и гостей столицы в новогодние праздники стали музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", всего бесплатно посетили музеи более 1,2 миллиона человек, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье - "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", - отмечается в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, активность москвичей в этом году - самая высокая за все время (предыдущий рекорд - 1,1 миллиона человек). Она отметила, что гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах, которых музеи подготовили больше 300.
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"Восемьдесят три музея, подведомственных столичному Департаменту культуры, работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января. За пять дней их посетили 1 237 063 человека", - сообщается на сайте мэра.
Добавляется, что, помимо этих музеев, популярными были Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".
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КультураЦарицыно (музей-заповедник)Новый ГодМоскваОбщество
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