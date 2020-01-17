В "Царицыно" приняли больше всего посетителей в новогодние каникулы

"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" - в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье - "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", - отмечается в сообщении.