Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T08:27+0300
https://ria.ru/20200117/1563523569.html
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156351/01/1563510149_0:269:3072:1997_1036x0_80_0_0_c83519308195bf0dbfd4de98015a0f46.jpg
РИА Новости

Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу

08:27 17.01.2020
426
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Московский Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, близкая к рекорду температура и небольшие осадки ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице будет до плюс четырех градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Нас ожидает облачная с пояснениями погода, утром возможны небольшие осадки. Температура плюс 2-4 градуса. По области от нуля до плюс пяти",- сказал Синенков.
Москва. 16 января 2020
Вчера, 08:11
Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности
По его словам, температура в Москве остается близкой к рекордным значениям.
"Рекорд для сегодняшнего дня плюс 4,1, а мы ожидаем плюс 2-4, то есть близко к рекорду, будем следить",- сказал Синенков.
Метеоролог также добавил, что ветер западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное - 753 миллиметра ртутного столба.
020000
Обсудить 0
Александр СиненковМоскваОбщество
Рекомендуем
Алтайский край
На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
Москва. 16 января 2020
Погода в Москве в четверг побила рекорд 95-летней давности
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Погода в Москве установила рекорд тепла
Москва
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское в Москве. 17 января 2020
Синоптик рассказал, сколько в Москве продлится теплая погода
Зима
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
Прохожие на улице Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Петропавловская крепость
В Петербурге потеплело до 8,1 градуса
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины написал заявление об отставке
Девушка идет вдоль проезжей части в Москве.
Температура воздуха в Москве достигла рекордных значений 1925 года
Исаакиевский собор
Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Владимир Познер
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:22Стало известно, какие навыки будут у Джокера в игре Mortal Combat 11
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния