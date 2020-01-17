Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, близкая к рекорду температура и небольшие осадки ожидают москвичей в пятницу, температура воздуха в столице будет до плюс четырех градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Нас ожидает облачная с пояснениями погода, утром возможны небольшие осадки. Температура плюс 2-4 градуса. По области от нуля до плюс пяти",- сказал Синенков.

По его словам, температура в Москве остается близкой к рекордным значениям.

"Рекорд для сегодняшнего дня плюс 4,1, а мы ожидаем плюс 2-4, то есть близко к рекорду, будем следить",- сказал Синенков.