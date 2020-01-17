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Студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской телебашне
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РИА Новости

Студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской телебашне

08:24 17.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня
Останкинская телебашня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Останкинская телебашня. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Студенты всех российских вузов смогут бесплатно попасть на обзорные экскурсии по Останкинской телевизионной башне, заплатить нужно будет только за входной билет, сообщается на сайте мэра Москвы.
Татьянин день (День российского студенчества) ежегодно отмечается в России 25 января. Это день великомученицы Татьяны, которая считается святой покровительницей всех студентов.
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"В Татьянин день студенты смогут посетить бесплатные экскурсии по Останкинской телевизионной башне. Нужно будет заплатить только за входной билет. Всего 25 января пройдет более 20 экскурсий, принять в них участие смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов, а также учащиеся средних специальных учебных заведений", - говорится в сообщении.
Кроме того, входной билет 25 января учащиеся очных отделений смогут купить со скидкой почти в 40 процентов, которую можно получить, предъявив студенческий билет и паспорт.
Согласно сообщению, обзорные экскурсии будут проводить 25 января с 10.30 до 22.00 каждые полчаса. Присоединиться к группам могут студенты очных отделений вузов, а также средних специальных учебных заведений. К одной группе могут присоединиться до 40 студентов. Туры для иностранных учащихся проведут англоговорящие гиды.
"Экскурсоводы расскажут об интересных фактах о строительстве и конструктивных особенностях телебашни. Они проведут тур по интерактивному мультимедийному комплексу, где можно посмотреть рейтинг телеканалов и изучить интерактивную карту грозовой активности. Робот-метеоролог подскажет прогноз погоды на ближайшие дни. Каждая познавательная прогулка продлится около 20 минут. После экскурсии студенты могут посмотреть панораму столицы с высоты птичьего полета, — цитирует сайт мэра пресс-службу Останкинской телебашни.
Добавляется, что помимо бесплатных обзорных туров по башне с экскурсоводом, студентов ждет праздничная программа: с 13.00 до 21.00 на смотровой площадке будет звучать живая музыка, а в кофейне башни молодым людям предложат чай со сладким десертом. Также в честь именин Татьян девушки с этим именем получат в подарок сувениры.
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