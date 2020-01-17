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В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией
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РИА Новости

В Финляндии рассказали о потоке граждан через границу с Россией

07:57 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Количество пересечений финско-российской границы в 2019 году увеличилось на 5,5% до 9,5 миллиона, доля финнов снизилась, а доля россиян выросла, сообщает Пограничная служба Финляндии.
"В 2019 году на финско-российской границе было проведено около 9 500 000 пограничных проверок. Количество пересечений границы увеличилось на 5,5% по сравнению с 2018 годом. Доля российских граждан в общем объеме продолжала расти - с 71% до 73% по сравнению с 2018 годом. Доля финнов продолжала снижаться с 24% до 22%", - сообщают пограничники.
Наибольшее увеличение проверок зафиксировано на железнодорожном пункте пропуска Вайниккала (плюс 17%) и КПП Нуйямаа (Брусничное), через который петербуржцы обычно ездят в финскую Лаппеенранту одним днём – 3 002 696 пересечений (плюс 11,4%).
В относительном выражении приграничное движение сократилось больше всего на северном КПП Салла (минус 4,9%) и Ниирала, поблизости от города Йоенсуу (минус 2,4%).
Количество проверок в центральном аэропорту Финляндии - Хельсинки-Вантаа увеличилось на 10,6% по данным за 11 месяцев, и достигло 6,173 миллиона (данные за весь год будут доступны через неделю). В других аэропортах страны было проведено 328 тысяч проверок.
В 2019 году пограничная служба отказала во въезде в общей сложности 1520 человекам по сравнению с 1489 годом ранее.
Финские пограничники на российско-финской границе
10 января, 16:32
СМИ: Финляндия организует воздушные патрули на границе с Россией
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ФинляндияРоссияЭкономика
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