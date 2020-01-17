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Религия и мировоззрение
2020-01-17T07:38+0300
https://ria.ru/20200117/1563522617.html
Власти Москвы утвердили 46 мест для крещенских купаний
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РИА Новости

Власти Москвы утвердили 46 мест для крещенских купаний

07:38 17.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Якутской епархииКрещенские купания
Крещенские купания
© Фото : предоставлено пресс-службой Якутской епархии
Крещенские купания. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти Москвы оборудовали и подготовили 46 мест для крещенских купаний, с перечнем мест жители могут ознакомиться на официальном портале мэра и правительства города, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
Крещение Господне — один из главных христианских праздников. Купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч человек. Планируется, что в этот раз количество участников превысит 200 тысяч человек.
"На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием", - говорится в сообщении.
Добавляется, что поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Для удобства автомобилистов в шаговой доступности от купелей оборудуют временные стоянки.
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Кроме того, возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Водоемы станут патрулировать, чтобы не купались в необорудованных местах. Накануне праздника сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов, все места оборудуют средствами спасения.
Согласно сообщению, больше всего точек будет в Троицком и Новомосковском административных округах (16) и в Северо-Западном (8). В Восточном административном округе подготовят шесть купелей. В Юго-Западном и Западном откроют по четыре площадки, в Центральном, Южном и зеленоградском — по две. И по одной площадке появится в Северо-Восточном и Северном округах.
Отмечается, что традиционные крещенские купания пройдут также в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель обустроят возле центральной аллеи в саду имени Баумана площадью 2,5 квадратного метра. Бассейн будет открыт с 8 вечера 18 января до 3 ночи 19 января.
Добавляется, что купели оборудуют в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды".
Пресс-служба мэрии рекомендует всем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях, взять с собой полотенца и одежду для купания.
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