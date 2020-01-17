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В Китае зарегистрированная безработица в 2019 года составила 3,62%
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РИА Новости

В Китае зарегистрированная безработица в 2019 года составила 3,62%

07:35 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Уровень зарегистрированной безработицы в городах в Китае по итогам 2019 года составил 3,62%, что оказалось ниже ожидаемого властями показателя, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
Согласно официальному прогнозу, по итогам 2019 года уровень городской безработицы в Китае должен был составить около 4,5%, планировалось создать более 11 миллионов рабочих мест.
"По состоянию на конец 2019 года, уровень зарегистрированной безработицы городской местности составила 3,62%", - говорится в докладе.
На конец прошлого года общая численность занятого населения составила 774,71 миллиона человека, из них 442, 47 миллиона – жители городов. При этом зарегистрированная безработица среди людей в возрасте 25-59 лет составила 4,7%.
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Количество трудовых мигрантов в 2019 году достигло 290,8 миллиона человек, на 2,41 миллиона больше, чем в 2018 году. Средний ежемесячный доход рабочих мигрантов составлял около 3 962 юаней, что 6,5% больше, чем было в 2018 году.
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%, в стране было создано 13,61 миллиона новых рабочих мест.
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