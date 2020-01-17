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В Китае выросли розничные и онлайн-продажи
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РИА Новости

В Китае выросли розничные и онлайн-продажи

07:25 17.01.2020
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© AFP 2019 / STRПокупатели в супермаркете города Фуян в Китае
Покупатели в супермаркете города Фуян в Китае
© AFP 2019 / STR
Покупатели в супермаркете города Фуян в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2019 года вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.
В городах розничные продажи выросли на 7,9%, составив 35,13 триллиона юаней (5,1 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 9% - до 6,03 триллиона юаней (876,7 миллиарда долларов).
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Рост розничных онлайн-продаж за отчетный период составил 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).
По итогам 2018 года объем розничных продаж вырос на 9%, составив 38,09 триллиона юаней (5,5 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 23,9%, достигнув 9 триллионов юаней (1,3 триллиона долларов).
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