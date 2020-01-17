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2020-01-17T07:17+0300
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Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
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РИА Новости

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

07:17 17.01.2020
44733
© РИА НовостиОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
© РИА Новости
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
"Освобождение Варшавы для них является спекулятивной темой. Оголтелые русофобские историки говорят о том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к польской столице и ждали, пока будет подавлено восстание в городе, организованное Армией Крайовой. Добросовестным же историкам прекрасно известно, что к тому времени советские войска провели целый ряд наступательных операций и вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими", — сказал он.
Данилин пояснил, что в тот момент требовалось подтянуть резервы, поскольку имевшихся сил для штурма довольно крупного и хорошо укрепленного города было недостаточно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что выступление в это время в Варшаве Армии Крайовой не было согласовано с советским командованием.
"Это была выходка польских националистов, которые хотели заполучить контроль над Варшавой в пользу Лондона. Конкретно данное восстание было спонсировано и поддержано находившимся там правительством Польши в изгнании", — добавил Данилин.
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По словам эксперта, эту операцию задумали не для помощи Красной армии в освобождении польской столицы, а для того, чтобы советские войска вошли в Варшаву, контролируемую польским правительством в изгнании.
"Именно эта несогласованность и привела к тому, что восстание было подавлено. Сегодня поляки в данном разгроме обвиняют Россию", — заключил политолог.
Он также подчеркнул, что добросовестные историки в Польше никогда не вменяли СССР и России вину в этом инциденте.
Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы в 1944 году. В частности, среди них представлены материалы о зверствах фашистов в Польше и о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Российское оборонное ведомство отмечает, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.
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Обсудить 29
Красная армия (РККА)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПольшаРоссияСССРВаршаваВ мире
Популярные комментарии
А с какого перепуга, красная армия измотанная боями, должна была еще жертвовать жизнями бойцов? Где то были даны обязательства, что мы не допустим подавления восстания? Почему жизни наших бойцов, вы ставите ниже жизней поляков?
17 января, 08:37
Александр Бородин
7600002
"вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими"... Как это мило. Какая дивная отговорка. Да я скорее поверю, что ждали, пока истребят всех, кто претендовал на самостоятельность Польши, чем на "усталость" войск!!! Когда в городе восстание, и силы фашистов отвлечены на него - ситуация куда уж лучше?
17 января, 08:01
iivanokovichev
4000862
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