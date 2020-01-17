Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
"Освобождение Варшавы для них является спекулятивной темой. Оголтелые русофобские историки говорят о том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к польской столице и ждали, пока будет подавлено восстание в городе, организованное Армией Крайовой. Добросовестным же историкам прекрасно известно, что к тому времени советские войска провели целый ряд наступательных операций и вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими", — сказал он.
Данилин пояснил, что в тот момент требовалось подтянуть резервы, поскольку имевшихся сил для штурма довольно крупного и хорошо укрепленного города было недостаточно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что выступление в это время в Варшаве Армии Крайовой не было согласовано с советским командованием.
"Это была выходка польских националистов, которые хотели заполучить контроль над Варшавой в пользу Лондона. Конкретно данное восстание было спонсировано и поддержано находившимся там правительством Польши в изгнании", — добавил Данилин.
По словам эксперта, эту операцию задумали не для помощи Красной армии в освобождении польской столицы, а для того, чтобы советские войска вошли в Варшаву, контролируемую польским правительством в изгнании.
"Именно эта несогласованность и привела к тому, что восстание было подавлено. Сегодня поляки в данном разгроме обвиняют Россию", — заключил политолог.
Он также подчеркнул, что добросовестные историки в Польше никогда не вменяли СССР и России вину в этом инциденте.
Ранее Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы в 1944 году. В частности, среди них представлены материалы о зверствах фашистов в Польше и о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Российское оборонное ведомство отмечает, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.