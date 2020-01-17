Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

"Освобождение Варшавы для них является спекулятивной темой. Оголтелые русофобские историки говорят о том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к польской столице и ждали, пока будет подавлено восстание в городе, организованное Армией Крайовой. Добросовестным же историкам прекрасно известно, что к тому времени советские войска провели целый ряд наступательных операций и вышли на границу Советского Союза достаточно уставшими", — сказал он.

Данилин пояснил, что в тот момент требовалось подтянуть резервы, поскольку имевшихся сил для штурма довольно крупного и хорошо укрепленного города было недостаточно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что выступление в это время в Варшаве Армии Крайовой не было согласовано с советским командованием.

"Это была выходка польских националистов, которые хотели заполучить контроль над Варшавой в пользу Лондона. Конкретно данное восстание было спонсировано и поддержано находившимся там правительством Польши в изгнании", — добавил Данилин.

По словам эксперта, эту операцию задумали не для помощи Красной армии в освобождении польской столицы, а для того, чтобы советские войска вошли в Варшаву, контролируемую польским правительством в изгнании.

"Именно эта несогласованность и привела к тому, что восстание было подавлено. Сегодня поляки в данном разгроме обвиняют Россию", — заключил политолог.

Он также подчеркнул, что добросовестные историки в Польше никогда не вменяли СССР и России вину в этом инциденте.