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Теплоснабжение
2020-01-17T12:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563522122.html
На Дальнем Востоке зарегистрировали новый рекорд энергопотребления
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РИА Новости

На Дальнем Востоке зарегистрировали новый рекорд энергопотребления

07:03 17.01.2020 (обновлено: 12:04 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХабаровск ночью
Хабаровск ночью
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хабаровск ночью. Архивное фото
ХАБАРОВСК , 17 янв - РИА Новости. Новый исторический максимум энергопотребления зарегистрирован 27 декабря 2019 года в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока), включающей пять регионов ДФО, сообщает в пятницу "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока".
"В часы вечернего максимума потребления 27 декабря 2019 года при среднесуточной температуре наружного воздуха 26,3 градуса мороза в Объединенной энергосистеме Востока зафиксирован максимальный уровень потребления электрической мощности за всю историю существования энергообъединения – 6709 МВт. Предыдущий исторический максимум потребления электрической мощности в ОЭС Востока фиксировался на отметке 6456 МВт в часы вечернего максимума нагрузки 17 января 2019 года при среднесуточной температуре 22,7 мороза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что рекорды побиты также в Амурской области и Якутии. Так, вечером 27 декабря в Амурской области при среднесуточной температуре 30,7 градуса мороза уровень потребления достиг 1467 МВт, что на 61 МВт выше прежнего максимального уровня. Вечером 18 декабря в Якутии при среднесуточной температуре 33,2 градуса мороза величина потребления электрической мощности достигла 1327 МВт, что на 54 МВт превышает прежний максимум.
Сообщается, что рост энергопотребления произошел за счет работы объектов нефтепровода ВСТО, увеличения потребления золотодобывающих рудников и предприятий угольной промышленности в Амурской области, а также коммунально-бытового потребления из-за холодов.
Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" управляет режимами четырех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти регионов: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Якутии. В зоне его ответственности проживают более 5 миллионов человек.
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ТеплоснабжениеДальний ВостокАмурская областьЕврейская автономная областьХабаровский крайЯкутияПриморский крайЭкономика
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