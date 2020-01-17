Опрос показал, какой фильм россияне считают достойным "Оскара"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россияне считают, что главный Россияне считают, что главный "Оскар" в 2020 году должен получить фильм "Джокер" Тодда Филлипса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом "Кино Mail.ru"

Проект узнал у российских зрителей, кто, по их мнению, достоин статуэток в четырех ключевых категориях: за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также мужскую и женскую роли. Среди лучших фильмов фаворитом оказался "Джокер" — за него отдали голоса 37 процентов респондентов. Четверть зрителей (26 процентов) считают, что статуэтку стоит вручить картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". На третьем месте — лента "Ford против Ferrari", за которую проголосовали 15 процентов зрителей, а на четвертом — "Ирландец" Мартина Скорсезе, набравший семь процентов голосов.

© REUTERS / Staff Актрисы, номинированные на "Оскар" в 2020 году: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Синтия Эриво, Сирша Ронан © REUTERS / Staff Актрисы, номинированные на "Оскар" в 2020 году: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Синтия Эриво, Сирша Ронан

Приз за лучшую мужскую роль, по мнению большинства зрителей, должен достаться Хоакину Фениксу за работу в "Джокере". При этом четверть респондентов отдали бы победу Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Однажды в… Голливуде". Что касается лучшей женской роли, то тут голоса за Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Скандал") разделились поровну.

"Режиссером года участники опроса назвали Квентина Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), отдав за него 41 процент голосов. Тодд Филлипс ("Джокер") завоевал сердца 27 процентов опрошенных. За кандидатуру Мартина Скорсезе ("Ирландец") проголосовали 18 процентов респондентов", — заключили в пресс-службе "Кино Mail.ru".

В голосовании приняли участие более десяти тысяч зрителей.