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Культура
2020-01-17T12:13+0300
https://ria.ru/20200117/1563521708.html
Опрос показал, какой фильм россияне считают достойным "Оскара"
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РИА Новости

Опрос показал, какой фильм россияне считают достойным "Оскара"

06:17 17.01.2020 (обновлено: 12:13 17.01.2020)
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© REUTERS / StaffНаиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии "Оскара": Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
Наиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии Оскара: Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
© REUTERS / Staff
Наиболее известные номинанты на лучшего режиссера 92-й церемонии "Оскара": Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес, Тодд Филлипс
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россияне считают, что главный "Оскар" в 2020 году должен получить фильм "Джокер" Тодда Филлипса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектом "Кино Mail.ru".
Проект узнал у российских зрителей, кто, по их мнению, достоин статуэток в четырех ключевых категориях: за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также мужскую и женскую роли. Среди лучших фильмов фаворитом оказался "Джокер" — за него отдали голоса 37 процентов респондентов. Четверть зрителей (26 процентов) считают, что статуэтку стоит вручить картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". На третьем месте — лента "Ford против Ferrari", за которую проголосовали 15 процентов зрителей, а на четвертом — "Ирландец" Мартина Скорсезе, набравший семь процентов голосов.
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© REUTERS / StaffАктрисы, номинированные на "Оскар" в 2020 году: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Синтия Эриво, Сирша Ронан
Актрисы, номинированные на Оскар в 2020 году: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Синтия Эриво, Сирша Ронан
© REUTERS / Staff
Актрисы, номинированные на "Оскар" в 2020 году: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Синтия Эриво, Сирша Ронан
Приз за лучшую мужскую роль, по мнению большинства зрителей, должен достаться Хоакину Фениксу за работу в "Джокере". При этом четверть респондентов отдали бы победу Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Однажды в… Голливуде". Что касается лучшей женской роли, то тут голоса за Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Скандал") разделились поровну.
"Режиссером года участники опроса назвали Квентина Тарантино ("Однажды в… Голливуде"), отдав за него 41 процент голосов. Тодд Филлипс ("Джокер") завоевал сердца 27 процентов опрошенных. За кандидатуру Мартина Скорсезе ("Ирландец") проголосовали 18 процентов респондентов", — заключили в пресс-службе "Кино Mail.ru".
В голосовании приняли участие более десяти тысяч зрителей.
Девяносто вторая церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. В этом году за награду в самой престижной номинации — "Лучший фильм года" — будут бороться "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Паразиты" Пон Чжун Хо и "Джокер" Тодда Филлипса.
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КультураТайка ВайтитиСкарлетт ЙоханссонЛеонардо Ди КаприоШарлиз ТеронКвентин ТарантиноОскар (премия)Лос-АнджелесМартин Скорсезе
Популярные комментарии
*** Мы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки… А сало… русское едят!
17 января, 07:02
ИПИгорь Перминов
1110006
Я бы ни один из этих фильмов даже до номинации не допустил. Или посредственный отстой или бред для подростков типа джокера.
17 января, 09:29
КМКостя Магомедов
300016
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