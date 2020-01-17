В Сирии российские военные раздали беженцам тонну продовольствия

"Мы раздали около 1 тонны продовольственных наборов, их получила каждая из 250 семей, которые живут здесь во временных палатках", - рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Петр Вангели.
Он добавил, что российские военные раздали также теплые вещи и одеяла. В Сирии начинается самый холодный период: вечером температура опускается ниже ноля градусов по Цельсию.
Беженцы в палаточном лагере аль-Ауда бежали из провинции Идлиб, которая была захвачена боевиками.
12 января, 12:49Российские военные сдали кровь для жителей Армении