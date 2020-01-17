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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-17T05:49+0300
https://ria.ru/20200117/1563521496.html
В Сирии российские военные раздали беженцам тонну продовольствия
https://cdn22.img.ria.ru/images/156199/24/1561992434_0:184:1765:1177_1036x0_80_0_0_cb4e08f930f4469122a951659cb27e66.jpg
РИА Новости

В Сирии российские военные раздали беженцам тонну продовольствия

05:49 17.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Сирии
Лагерь беженцев в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь беженцев в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (СИРИЯ), 17 янв - РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в лагере беженцев Аль-Ауда в сирийской провинции Алеппо, раздав им около 1 тонны продовольственных наборов.
"Мы раздали около 1 тонны продовольственных наборов, их получила каждая из 250 семей, которые живут здесь во временных палатках", - рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Петр Вангели.
Он добавил, что российские военные раздали также теплые вещи и одеяла. В Сирии начинается самый холодный период: вечером температура опускается ниже ноля градусов по Цельсию.
Беженцы в палаточном лагере аль-Ауда бежали из провинции Идлиб, которая была захвачена боевиками.
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