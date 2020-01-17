Эксперты рассказали, чем рост популяции мышей опасен для аграриев

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Численность мышей, одного из наиболее опасных вредителей для сельхозугодий и аграрной техники, в 2020 году может вырасти при условии хорошей перезимовки. Любая подобная динамика не может нанести серьезный ущерб урожаю зерновых, но для сельхозтехники традиционно чревата испорченной проводкой и неожиданной "светомузыкой", рассказали РИА Новости отраслевые эксперты.

Согласно фитосанитарному обзору, опубликованному в четверг ФГБУ "Россельхозцентр", в 2020 году в России возможно увеличение численности мышевидных грызунов - при условии их хорошей перезимовки. Эксперты отмечают, что мышевидные грызуны (к ним относятся обыкновенная, восточно-европейская и большая полевки) являются одним из особо опасных многоядных вредителей, который обладает высокой плодовитостью и круглогодичной активностью, и ежегодно наносит вред сельскому хозяйству.

"Развитие будет зависеть напрямую от погодных условий года. Обработки прогнозируется провести на площади 2,584 миллиона гектаров", - говорится в обзоре. Эксперты учреждения указывают, что период нарастания численности в 2019 году фиксировался во многих регионах РФ, а обработки проводились на площади 2,859 миллиона гектаров, при этом наиболее высокие объемы - в субъектах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. В 2019 году мыши заселяли площадь в 5,074 миллиона гектаров, в 2018 году - 5,037 миллиона гектаров, отмечается в обзоре.

Между тем, возможный рост популяции мышей из-за оптимальной кормовой базы, сформировавшейся в летне-осенний период 2019 года, и на фоне теплой зимы не может рассматриваться как угроза для запасов зерновых и в целом - урожаю 2020 года.

"В связи с тем, что отечественные сельхозтоваропроизводители ориентированы на элеваторное хранение зерна и зерновой продукции, где отработаны технологии сохранности зерна, и которые не могут рассматриваться как кормовая база для мышевидных грызунов сезона 2019-2020 года, полагаю, что проблема не может рассматриваться в масштабе всей страны, так как это проблема конкретного предприятия по обеспечению обязательств сохранности зерна", - сказал РИА Новости директор НИИ продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев.

Спецтехника и светомузыка

Мыши способны нанести ущерб и сельхозтехнике: перегрызть электропроводку или шланги, испортить подушки сидений, при этом чаще такие ситуации бывают в регионах, где холода приходят рано и держатся на протяжении длительного периода, сказал представитель ассоциации "Росспецмаш". "Нельзя говорить о том, что эта проблема в России стоит остро, но подобные случаи встречаются", - сказал он.

Грызуны с наступлением холодов ищут места, где могут перезимовать, и самоходная техника может стать таким временным домом: например, в случаях с зерноуборочными комбайнами мышей могут привлечь остатки убранного зерна.

"Чтобы не допустить случаев, когда мыши наносят ущерб сельхозтехнике, нужно перед тем, как поставить ее на хранение, провести очистку сжатым воздухом. Таким образом, например, машины очищают от зерновой пыли и полова (остатки при обмолоте зерна), которые могут не только привлечь грызунов, но и стать причиной возгораний при эксплуатации", - рассказали в "Росспецмаше".

"Главным образом мыши портят оболочку проводов, в связи с чем при снятии техники с зимнего хранения на экране бортового компьютера можно увидеть "светомузыку". Кроме того, они могут испортить обшивки кабины в поисках мягких материалов для своих гнезд. Решается вопрос приманками, отравой и чисткой техники после полевых работ", - рассказал начальник отдела сервисной поддержки компании "Ростсельмаш" Антон Рябых.

Сколько нор в гектаре

Максимальная заселенность мышевидными грызунами отмечалась в 2010 году, а минимальная - в 2011 году - 7,931 миллиона гектаров и 3,418 миллиона гектаров соответственно, сообщили РИА Новости в "Россельхозцентре". Высокая заселенность регистрировалась и в 2014 году (7,42 миллиона гектаров), но 2019 год нельзя отнести к периодам, когда проходило опасное для урожая нарастание численности мышевидных грызунов, отметили в пресс-службе.

Мониторинг состояния популяции проводится весной и осенью. "В осенний период (сентябрь-октябрь) определяют плотность нор и необходимость проведения защитных мероприятий... В этот период обработку проводят при наличии 100 жилых нор на один гектар. Аналогичный учет проводят весной после таяния снега. На многолетних травах определяют интенсивность размножения грызунов в начале лета, а затем после уборки урожая в конце вегетации", - рассказали в пресс-службе.

Плотность популяции, при которой применение химсредств начинает окупаться прибылью от сохраненного урожая, называют экономическим порогом вредоносности: в случая с мышевидными грызунами он зависит от фазы развития растений. В частности, для озимых ранней весной его нижний уровень составляет 75 жилых нор на гектар, в период отрастания озимых и многолетних трав - 100 нор, а обработка полей при всходах и кущении может начинаться при плотности 50 нор на гектар.