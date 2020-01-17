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2020-01-17T05:34+0300
https://ria.ru/20200117/1563521307.html
Эксперты рассказали, чем рост популяции мышей опасен для аграриев
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РИА Новости

Эксперты рассказали, чем рост популяции мышей опасен для аграриев

05:34 17.01.2020
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CC0 / Alexas_Fotos / МышьМышь
Мышь
CC0 / Alexas_Fotos / Мышь
Мышь. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Численность мышей, одного из наиболее опасных вредителей для сельхозугодий и аграрной техники, в 2020 году может вырасти при условии хорошей перезимовки. Любая подобная динамика не может нанести серьезный ущерб урожаю зерновых, но для сельхозтехники традиционно чревата испорченной проводкой и неожиданной "светомузыкой", рассказали РИА Новости отраслевые эксперты.
Согласно фитосанитарному обзору, опубликованному в четверг ФГБУ "Россельхозцентр", в 2020 году в России возможно увеличение численности мышевидных грызунов - при условии их хорошей перезимовки. Эксперты отмечают, что мышевидные грызуны (к ним относятся обыкновенная, восточно-европейская и большая полевки) являются одним из особо опасных многоядных вредителей, который обладает высокой плодовитостью и круглогодичной активностью, и ежегодно наносит вред сельскому хозяйству.
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"Развитие будет зависеть напрямую от погодных условий года. Обработки прогнозируется провести на площади 2,584 миллиона гектаров", - говорится в обзоре. Эксперты учреждения указывают, что период нарастания численности в 2019 году фиксировался во многих регионах РФ, а обработки проводились на площади 2,859 миллиона гектаров, при этом наиболее высокие объемы - в субъектах Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. В 2019 году мыши заселяли площадь в 5,074 миллиона гектаров, в 2018 году - 5,037 миллиона гектаров, отмечается в обзоре.
Между тем, возможный рост популяции мышей из-за оптимальной кормовой базы, сформировавшейся в летне-осенний период 2019 года, и на фоне теплой зимы не может рассматриваться как угроза для запасов зерновых и в целом - урожаю 2020 года.
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"В связи с тем, что отечественные сельхозтоваропроизводители ориентированы на элеваторное хранение зерна и зерновой продукции, где отработаны технологии сохранности зерна, и которые не могут рассматриваться как кормовая база для мышевидных грызунов сезона 2019-2020 года, полагаю, что проблема не может рассматриваться в масштабе всей страны, так как это проблема конкретного предприятия по обеспечению обязательств сохранности зерна", - сказал РИА Новости директор НИИ продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев.

Спецтехника и светомузыка

Мыши способны нанести ущерб и сельхозтехнике: перегрызть электропроводку или шланги, испортить подушки сидений, при этом чаще такие ситуации бывают в регионах, где холода приходят рано и держатся на протяжении длительного периода, сказал представитель ассоциации "Росспецмаш". "Нельзя говорить о том, что эта проблема в России стоит остро, но подобные случаи встречаются", - сказал он.
Грызуны с наступлением холодов ищут места, где могут перезимовать, и самоходная техника может стать таким временным домом: например, в случаях с зерноуборочными комбайнами мышей могут привлечь остатки убранного зерна.
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"Чтобы не допустить случаев, когда мыши наносят ущерб сельхозтехнике, нужно перед тем, как поставить ее на хранение, провести очистку сжатым воздухом. Таким образом, например, машины очищают от зерновой пыли и полова (остатки при обмолоте зерна), которые могут не только привлечь грызунов, но и стать причиной возгораний при эксплуатации", - рассказали в "Росспецмаше".
"Главным образом мыши портят оболочку проводов, в связи с чем при снятии техники с зимнего хранения на экране бортового компьютера можно увидеть "светомузыку". Кроме того, они могут испортить обшивки кабины в поисках мягких материалов для своих гнезд. Решается вопрос приманками, отравой и чисткой техники после полевых работ", - рассказал начальник отдела сервисной поддержки компании "Ростсельмаш" Антон Рябых.

Сколько нор в гектаре

Максимальная заселенность мышевидными грызунами отмечалась в 2010 году, а минимальная - в 2011 году - 7,931 миллиона гектаров и 3,418 миллиона гектаров соответственно, сообщили РИА Новости в "Россельхозцентре". Высокая заселенность регистрировалась и в 2014 году (7,42 миллиона гектаров), но 2019 год нельзя отнести к периодам, когда проходило опасное для урожая нарастание численности мышевидных грызунов, отметили в пресс-службе.
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Мониторинг состояния популяции проводится весной и осенью. "В осенний период (сентябрь-октябрь) определяют плотность нор и необходимость проведения защитных мероприятий... В этот период обработку проводят при наличии 100 жилых нор на один гектар. Аналогичный учет проводят весной после таяния снега. На многолетних травах определяют интенсивность размножения грызунов в начале лета, а затем после уборки урожая в конце вегетации", - рассказали в пресс-службе.
Плотность популяции, при которой применение химсредств начинает окупаться прибылью от сохраненного урожая, называют экономическим порогом вредоносности: в случая с мышевидными грызунами он зависит от фазы развития растений. В частности, для озимых ранней весной его нижний уровень составляет 75 жилых нор на гектар, в период отрастания озимых и многолетних трав - 100 нор, а обработка полей при всходах и кущении может начинаться при плотности 50 нор на гектар.
"Увеличение площади расселения вредителя после неблагоприятного сезона служит показателем его высокой жизнеспособности и возможности интенсивности размножения. Вспышки массового размножения мышей и полевок отмечаются чаще всего в лесополосах, степных и полупустынных районах при теплой и сухой погоде, обилии пищи, наличии сорной растительности и послеуборочных остатков", - пояснили в "Россельхозцентре".
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