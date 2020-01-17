СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном

Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака

Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.

"На текущей неделе они (пострадавшие – ред.) были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования", — пишет издание.

В четверг командование США в Ираке признало, что некоторые военнослужащие проходили лечение при сотрясении мозга.

Источник Defense News пояснил, что "в качестве стандартной процедуры все военнослужащие, находившиеся вблизи места взрыва, проходят обследование на наличие черепно-мозговых травм и, если это считается целесообразным, транспортируются для оказания более высокого уровня медицинской помощи".