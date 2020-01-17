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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T05:25+0300
https://ria.ru/20200117/1563521101.html
СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/11/1563461147_0:205:1601:1105_1036x0_80_0_0_b7da86ff3dcc55079b715c92db5dbbba.jpg
РИА Новости

СМИ узнали, сколько военных США пострадали при обстреле баз Ираном

05:02 17.01.2020 (обновлено: 05:25 17.01.2020)
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© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. При обстреле Ираном баз США в Ираке пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга, сообщает издание Defense One со ссылкой на военные источники в США.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.

"На текущей неделе они (пострадавшие – ред.) были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования", — пишет издание.

В четверг командование США в Ираке признало, что некоторые военнослужащие проходили лечение при сотрясении мозга.
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Источник Defense News пояснил, что "в качестве стандартной процедуры все военнослужащие, находившиеся вблизи места взрыва, проходят обследование на наличие черепно-мозговых травм и, если это считается целесообразным, транспортируются для оказания более высокого уровня медицинской помощи".
По словам еще одного высокопоставленного представителя Пентагона, примерно через неделю после атаки некоторые военнослужащие все еще испытывали "некоторые симптомы сотрясения мозга".
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Вояки, ... (по Лаврову)...
17 января, 05:49
eldeckel
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