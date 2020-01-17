"Ъ" раскрыл возможные планы Медведева после отставки

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону", – приводит слова собеседника "Ъ".
Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский прогнозирует, что в новых условиях Медведев активизирует свою партийную работу, поскольку его политические перспективы будут зависеть от результатов "Единой России" на ближайших думских выборах.
Он также предположил, что для Медведева могут открыться и "иные карьерные траектории".
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Новый премьер-министр
В четверг Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.