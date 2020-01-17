"Ъ" раскрыл возможные планы Медведева после отставки

"Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону", – приводит слова собеседника "Ъ".

Он также предположил, что для Медведева могут открыться и "иные карьерные траектории".

"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку

"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку

Новый премьер-министр

Мишустин заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.