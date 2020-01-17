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Отставка правительства России
2020-01-17T04:04+0300
https://ria.ru/20200117/1563520677.html
"Ъ" раскрыл возможные планы Медведева после отставки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/99/1563439935_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_ba34e6b02b8bea030fcde75941442063.jpg
РИА Новости

"Ъ" раскрыл возможные планы Медведева после отставки

04:04 17.01.2020
104897
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы. Об этом газете "Коммерсант" рассказал высокопоставленный собеседник в "Единой России".
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
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"Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону", – приводит слова собеседника "Ъ".

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский прогнозирует, что в новых условиях Медведев активизирует свою партийную работу, поскольку его политические перспективы будут зависеть от результатов "Единой России" на ближайших думских выборах.
Он также предположил, что для Медведева могут открыться и "иные карьерные траектории".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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Новый премьер-министр

В четверг Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. До этого Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.
Мишустин заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина.
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Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
49146919221
Обсудить 13
Отставка правительства РоссииДмитрий БадовскийМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Пусть дальше в сторону идёт
17 января, 05:51
Олег 84
5560005
Первые два года Дмитрий Анатольевич будет просто сидеть в кресле. А потом? А потом он начнет раскачиваться.
17 января, 05:24
sizif8
49100004
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