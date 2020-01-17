В Минобороны рассказали, как советский солдат уничтожил 150 фашистов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Капитан Капитан Красной армии Николай Акишин проявил героизм при освобождении Варшавы от фашистских войск в 1945 году: будучи раненым три раза, он уничтожил 150 гитлеровцев, следует из рассекреченных исторических документов, представленных в пятницу в специальном разделе сайта Минобороны России.

"Капитан Николай Акишин, командир Первого стрелкового батальона 447-го стрелкового полка, со своими бойцами прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линейные траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев, захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и прочую технику", — говорится в документах.

© Минобороны РФ Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 1 из 2 Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии © Минобороны РФ © Минобороны РФ Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 2 из 2 Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии © Минобороны РФ 1 из 2 Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии © Минобороны РФ 2 из 2 Наградной лист капитана Николая Акишина, командира 1-й стрелкового батальона 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии © Минобороны РФ

Согласно наградному листу, представленному на сайте Минобороны, Акишин был трижды ранен, но не покинул поле боя, пока контратаки противника не были отбиты.

Столица Польши Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей.

За героизм в боях по освобождению Варшавы советское Верховное Главнокомандование присвоило почетное наименование Варшавских 70 корпусам, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам Красной Армии и 12 дивизиям, бригадам, полкам и батальонам 1-й армии Войска Польского. Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков левобережная часть Варшавы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в 2,5 миллиарда долларов.