Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

"Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Надеюсь, что никаких последствий для него (Урганта. — Прим. ред.) не будет. То, что его не лишат российского гражданства, — в этом я убежден", — заявил Познер.